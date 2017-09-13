Злоупотребляющие алкоголем смогут участвовать в специальных программах

Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях, в специальных программах придется участвовать тем, кто нарушил общественный порядок - а именно распивал в общественных местах алкогольные напитки, был задержан нетрезвым в общественном месте, а также это касается несовершеннолетних, если они были задержаны нетрезвыми. Эти программы предназначены для тех, кто употребляет наркотики, для родителей и опекунов, применяющих насилие в отношении детей, не присматривающих за детьми и не дающим им учиться, а также для тех, кто жестоко обращается с животными.

По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, цель этих наказаний - создать условия для укрепления навыков здорового образа жизни, лечения, мотивации отказаться от вредных привычек.

"Эти программы с согласия нарушителей могут назначаться как альтернатива штрафу. Иными словами, если человек согласен участвовать в программе, штраф может быть снижен или вообще не назначаться. Если человек не выполнит обещание и не будет участвовать в программе, то штраф придется заплатить. До сих пор у людей не было возможности участвовать в подобных программах. Превенция действует эффективнее, чем наказание. Научно доказано, что изменить образ жизни тяжело, но это действует лучше, чем штрафы и наказание", - сказал Верига.

Надеются, по мнению Вериги, что участие в таких программах заставит человека обдумать свои приоритеты, а обращение за лечением предоставит возможность вернуться к полноценной жизни.

По данным Минздрава, человек, который должен участвовать в программе, должен в течение 10 дней сообщить в полицию или то ведомство, которое назначило ему такое наказание, о том, что он участвует в программе. После окончания курса, будут выдавать соответствующий документ.

Жители, которых обязали участвовать в программах по превенции алкоголизма и наркомании, должны будут сами оплатить участие в такой программе, за исключением тех случаев, когда они имеют право на пособие. Несовершеннолетним платить за участие в программе не придется.

Программа по превенции алкоголизма и наркомании для взрослых охватывает 16 ч. курс. Программа превенции для несовершеннолетних охватывает 8-часовой курс психологической и социально-педагогической помощи.