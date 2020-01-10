Зимой и не пахнет: в Литву придут дождливые циклоны

Особенно сильные осадки прогнозируют в Клайпедском районе, в Жемайтии, Сувалькии и Дзукии. Меньше всего осадков ожидается в Паневежском и Утенском регионах. Из-за дождя и туманов ухудшится видимость на дорогах. Будет дуть ветер, который усилится к вечеру, когда циклон будет удаляться. Температура будет от 3 градусов тепла на востоке до 7-8 в Таурагском и Клайпедском округах.

В субботу ночью около моря и в Жемайтии осадков уже будет меньше, поскольку самые сильные дожди пройдут в Аукштайтии. Усилится ветер, на взморье он станет порывистым – до 16 м/с. Температура от 1 до 6 градусов тепла.

В субботу в начале дня на юго-востоке и на востоке ожидаются небольшие дожди. Облаков станет меньше, после обеда на западе появятся прояснения. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Днем будет 3-6 laiградусов тепла, к вечеру в Жемайтии ожидается туман.

В воскресенье ночью осадков будет меньше, ожидаются прояснения. Местами ожидается туман. К утру возможны небольшие осадки, когда с запада приблизится новый циклон. В Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском округах возможен небольшой снег с дождем. Поскольку этот циклон Литву заденет лишь частично, местами поднимется сильный ветер, на взморье до 15-20 м/с. Температура опустится до 0-2 градусов мороза, ожидается гололед, в Западной Жемайтии будет 2, на взморье 4 градуса тепла.

В воскресенье днем осадки охватят большую часть страны. Сильные дожди будут идти на западе и на севере Литвы. В Алитусском и Вильнюсском округах небольшие осадки ожидаются к вечеру. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, скорость ветра 15-18 м/с, на взморье порывы усилятся до 20 м/с. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.

В первые дни следующей недели будет спокойнее.

В понедельник ожидается теплая погода.