С началом холодов по всей Литве зима показала себя во всей красе. Под белым покрывалом спят леса, ледяные скульптуры украшают разные уголки страны.
Не исключение и Куршская коса. Дирекция национального парка поделилась с порталом GRYNAS.lt великолепными фотография со взморья.
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