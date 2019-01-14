Несмотря на то, что холод и снег нравятся не всем, никто не будет отрицать великолепия зимней природы.
Nuostabi žiema Kuršių nerijoje (Lotaro Švarco nuotr.)
© DELFI montažas

С началом холодов по всей Литве зима показала себя во всей красе. Под белым покрывалом спят леса, ледяные скульптуры украшают разные уголки страны.

Не исключение и Куршская коса. Дирекция национального парка поделилась с порталом GRYNAS.lt великолепными фотография со взморья.

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