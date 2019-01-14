С началом холодов по всей Литве зима показала себя во всей красе. Под белым покрывалом спят леса, ледяные скульптуры украшают разные уголки страны.

Не исключение и Куршская коса. Дирекция национального парка поделилась с порталом GRYNAS.lt великолепными фотография со взморья.