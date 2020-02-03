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В понедельник днем в Литве будет без особых осадков. Небольшие осадки возможны разве что на северо-востоке, там будет пасмурно. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. В столице ситуация похожая: облачно, вероятность дождя невелика. Чем дальше на запад, тем тоньше слой облаков. В Жемайтии и на взморье выглянет солнце, осадков не ожидается. Температура составит 2-5 градусов тепла. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, местами до 15-17 м/с.
Зимняя погода уже на пороге: ждет значительное похолодание
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник ночью облака рассеются, практически везде будет ниже нуля: от 3 градусов мороза на востоке и на юге до 0-1 градусов тепла на взморье. К утру облачность увеличится, с запада придет циклон, на юго-западе пойдет небольшой снег. Днем больше всего снега ожидается в Мариямпольском, Алитусском, Лаздийском и Каунасском районах, в Клайпеде, Тельшяй, Таураге и Вильнюсе осадки будут небольшими. На северо-востоке без осадков. Днем будет 0-2 градуса тепла.

В среду в Литву придет антициклон, с севера придет холодная масса воздуха, ночью возможны небольшие осадки. Будет 4-7, на взморье 2-3 градуса мороза. Будет дуть холодный северо-восточный ветер. Днем выглянет солнце, будет 1-2 градуса мороза в Утене, Игналине, Вильнюсе, Варене и Лаздияй, а в Шяуляй, Тельшяй и Клайпеде 2-3 градуса тепла. Вероятность осадков в среду невелика.

В четверг снова ожидаются перемены – придет новый циклон, а с ним осадки. Ночью снег пройдет на большей части территории страны, будет 1-5 градусов мороза. На западе местами будет идти мокрый снег. В Западной Жемайтии будет 0, около моря 2-3 градуса тепла. Ветер юго-западный, переходящий в северо-западный, местами порывы составят 15-18 м/с. В четверг днем также будет ветрено. На востоке и на юге во многих районах пройдут дожди, будет 1-2 градуса тепла. На западе Литвы – немного теплее, до 3-5 градусов, ожидаются смешанные небольшие осадки.

В пятницу облака рассеются, ночью снова ожидается мороз.

ru.DELFI.lt

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