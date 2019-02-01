Зимняя Паланга - город-сказка

На странице Laiko akis в фейсбуке появилось видео Паланги с высоты птичьего полета. Автор видео разрешил поделиться им с читателями портала DELFI. К вашему вниманию "полет" над улицей Витауто:
Жители курорта в социальных сетях делятся и фотографиями. "Невозможно не фотографировать!", "Какая красота...", "Самая красивая зима - в Паланге", – подписывают фотографии жители города.
"Фотография не способна передать всю прелесть зимнего пейзажа, эту зимнюю атмосферу надо увидеть своими глазами", – писала Алина из Паланги.
Фотографии жителей курорта:
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