В первой половине дня будет дуть сильный ветер. Во второй половине ветер изменится на северо-западный и принесет прохладу, ветер будет холодным и порывистым, во многих местах порывы составят 15–20 м/с. Температура днем поднимется до 3–8 градусов тепла, вечером похолодает.
В ночь на первое марта будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура ночью снизится до 0–5 градусов мороза.
Первый день весны будет облачным с прояснениями. Осадков будет меньше и ожидаются они только местами, в основном это будет снег. Во многих районах возможен гололед. По-прежнему будет дуть холодный северный, северо-западный ветер. Будет холодно, чуть ниже нуля, только у моря будет немного теплее.
В субботу ожидаются прояснения, осадков будет немного и не по всей стране. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северный ветер. Ночью 4–9 градусов, на взморье 1–3 градуса мороза. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
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