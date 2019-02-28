28 февраля днем погоду в Литве обусловит циклон. Будет облачно с прояснениями, сыро и ветрено. Во многих районах время от времени ожидаются осадки. В первой половине дня это будет небольшой дождь, а после обеда, начиная с северных районов, пойдем мокрый снег, а вечером - снег.
Upė žiemą
© Asmeninis albumas

В первой половине дня будет дуть сильный ветер. Во второй половине ветер изменится на северо-западный и принесет прохладу, ветер будет холодным и порывистым, во многих местах порывы составят 15–20 м/с. Температура днем поднимется до 3–8 градусов тепла, вечером похолодает.

В ночь на первое марта будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Прогнозируют гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура ночью снизится до 0–5 градусов мороза.

Первый день весны будет облачным с прояснениями. Осадков будет меньше и ожидаются они только местами, в основном это будет снег. Во многих районах возможен гололед. По-прежнему будет дуть холодный северный, северо-западный ветер. Будет холодно, чуть ниже нуля, только у моря будет немного теплее.

В субботу ожидаются прояснения, осадков будет немного и не по всей стране. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северный ветер. Ночью 4–9 градусов, на взморье 1–3 градуса мороза. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

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