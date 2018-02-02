По данным специалиста Литовской гидрометеорологической службы Алвы Нагялите, в скором времени ожидаются перемены.
"В субботу немного подморозит, но гололед ожидается точно. Ночью будет 2-3 градуса ниже ниже, на северо-востоке 5 градусов ниже нуля. На взморье до -1", – сказала синоптик.
В субботу ночью местами ожидается туман, возможен небольшой снег. Температура днем от –1 до 4 градусов выше нуля.
"Кажется, зима вступает в свои права", – сказала собеседница.
"Ночью будет от -2 на взморье до -7 на северо-востоке. Днем на северо-востоке будет -6 градусов", – сообщила синоптик.
Правда, ощущаемая температура будет еще ниже, поскольку усилится ветер. Возможен снег, метель.
"В субботу ветер будет слабым, а в воскресенье он усилится. Днем скорость ветра будет 7-12 м в секунду. это будет пронизывающий северо-восточный ветер, который принесет холод", – сказала Нагялите.
В начале следующей недели - в понедельник-вторник – будет до 6-11 мороза.
"В некоторых районах температура опустится до 14-15 мороза. Во-первых, это северо-восточная часть Литвы, потом холод распространится по всей территории. Пока неясно, где будет ниже -10, поскольку погода не будет ясной, в начале недели будет облачно, поэтому сильный мороз будет там, где будут прояснения. Пока предположить, где это будет, сложно", – информировала Нагялите.
В районах с высокой облачностью будет 9-10 градусов мороза.
"Кажется, холода продержатся до конца недели. Правда, выпадет снег, но в целом и днем, и ночью будет ниже нуля", – сказала синоптик.
Троих преподавателей Вильнюсской художественной академии студентки обвиняют в домогательствах (12)
Комитет по этике сената Вильнюсской художественной...
Около гостиницы для депутатов парламента Литвы образовался провал (20)
На стоянке около парламентской гостиницы 2 февраля...
Ситуация на западе Литвы может ухудшиться (2)
Компания Lietuvos energijos gamyba (LEG), которая управляет...
Пропавшего в Паневежском районе ребенка ищут и военные родители в шоке (4)
В Паневежском районе двое суток назад пропал мальчик,...
TOP новостей
Преподавателей Вильнюсской художественной академии обвиняют в домогательствах (12)
Комитет по этике сената Вильнюсской художественной...
В Литву возвращается зимняя погода: ожидается похолодание и ветер
В Литву возвращаются холода – похолодает уже в...
С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (72)
С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...
Цены растут как на дрожжах: когда закончатся литовские овощи (93)
Прошлый год для литовских овощеводов был настоящим...
Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (101)
Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...