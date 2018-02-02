В Литву возвращаются холода – похолодает уже в субботу, в воскресенье поднимется ветер, а в понедельник в некоторых районах ожидается до -15 градусов.
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© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

По данным специалиста Литовской гидрометеорологической службы Алвы Нагялите, в скором времени ожидаются перемены.

"В субботу немного подморозит, но гололед ожидается точно. Ночью будет 2-3 градуса ниже ниже, на северо-востоке 5 градусов ниже нуля. На взморье до -1", – сказала синоптик.

В субботу ночью местами ожидается туман, возможен небольшой снег. Температура днем от –1 до 4 градусов выше нуля.

"Кажется, зима вступает в свои права", – сказала собеседница.

"Ночью будет от -2 на взморье до -7 на северо-востоке. Днем на северо-востоке будет -6 градусов", – сообщила синоптик.

Правда, ощущаемая температура будет еще ниже, поскольку усилится ветер. Возможен снег, метель.

"В субботу ветер будет слабым, а в воскресенье он усилится. Днем скорость ветра будет 7-12 м в секунду. это будет пронизывающий северо-восточный ветер, который принесет холод", – сказала Нагялите.

В начале следующей недели - в понедельник-вторник – будет до 6-11 мороза.

"В некоторых районах температура опустится до 14-15 мороза. Во-первых, это северо-восточная часть Литвы, потом холод распространится по всей территории. Пока неясно, где будет ниже -10, поскольку погода не будет ясной, в начале недели будет облачно, поэтому сильный мороз будет там, где будут прояснения. Пока предположить, где это будет, сложно", – информировала Нагялите.

В районах с высокой облачностью будет 9-10 градусов мороза.

"Кажется, холода продержатся до конца недели. Правда, выпадет снег, но в целом и днем, и ночью будет ниже нуля", – сказала синоптик.

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