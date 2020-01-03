Зима в этом году поражает: ближайший прогноз - 9 градусов тепла

"Новый год начался без особых перемен", – сказал Станкунавичюс, заметил, что в Европе процессы больше напоминают летние.
Между тем на ближнем Востоке и в Южной Азии стало необычно холодно. Например, на Севере Индии на этой неделе температура снизилась до нескольких градусов тепла, а максимальная была не выше 10. Ученый заметил, что из-за наблюдающихся аномалий в Сибири наблюдается значительное потепление (на 10°C выше многолетней нормы).
По словам климатолога, в Европе в ближайшее время ситуация изменится, немного похолодает, но ненадолго.
"Этой ночью в балтийском регионе немного похолодает (среднесуточная температура составит -2 – -5°C), виной тому холодный атмосферный фронт. В понедельник с запада придет еще один атмосферный фронт, а с ним теплый воздух", – сказал он.
Станкунавичюс сказал, что сегодня вечером в Литву придет первая, а в начале следующей - вторая волна осадков.
"В западной и центральной части Литвы это будут дожди, на востоке и Жемайтийской возвышенности – дождь с мокрым снегом. Другая зона осадков достигнет Литвы в понедельник ночью и утром. Небольшие осадки возможны на протяжении всей недели, но интенсивнее они будут на взморье и в Северной Литве", – сказал ученый.
Однако больше всего, наверняка, удивит температура воздуха – прогнозируют, что воздух прогреется до 9 градусов тепла.
"На взморье в выходные дни будет выше нуля +4 – +8°C, а на остальной части территории страны потеплеет во второй половине недели (до +3 – +9°C).
Сильный ветер ожидается в пятницу-субботу, а также в понедельник и во второй половине недели (порывы до 16-20 м/с). В середине января станет суше, но сильного похолодания не ожидается", – сказал Станкунавичюс.
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