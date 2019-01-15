Зима украсила Аукштайтию: снег укрыл поля и леса

Зима укрыла снегом всю Литву. Каждый уголок страны дышит снежной сказкой. Не исключение и Аукштайтия.
Nuostabi žiema Aukštaitijoje
© Audronė Ruzgienė

Заснеженные леса, поля, замерзшие речки, источники. Такой картиной могут любоваться жители Аукштайтии. Природа, зима и мороз дарят красочные пейзажи, которыми портал GRYNAS.lt делится со своими читателями.

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