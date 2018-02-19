19 февраля будет облачно, местами возможны прояснения, во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Мокрый снег возможен только на взморье. Температура будет колебаться в пределах 3 мороза на востоке и 2 тепла на взморье. На большей части территории страны будет около 0 или чуть ниже нуля. На северо-востоке 4–5 мороза.

Во вторник ночью похолодает. Во многих районах ожидается небольшой снег. Температура опустится до 4–9, на взморье 1–3 градуса мороза. На востоке до 14 градусов ниже нуля. Днем 1–6 мороза.

В среду ночью до 6–11 градусов, а местами до 16. Днем 3–8 градусов ниже нуля.

В четверг облачность снизится, похолодает еще больше. Возможно, температура опустится до 10–15, а местами до 18-19 градусов. Днем будет 5–10 градусов ниже нуля.