19 февраля будет облачно, местами возможны прояснения, во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Мокрый снег возможен только на взморье. Температура будет колебаться в пределах 3 мороза на востоке и 2 тепла на взморье. На большей части территории страны будет около 0 или чуть ниже нуля. На северо-востоке 4–5 мороза.
Во вторник ночью похолодает. Во многих районах ожидается небольшой снег. Температура опустится до 4–9, на взморье 1–3 градуса мороза. На востоке до 14 градусов ниже нуля. Днем 1–6 мороза.
В среду ночью до 6–11 градусов, а местами до 16. Днем 3–8 градусов ниже нуля.
В четверг облачность снизится, похолодает еще больше. Возможно, температура опустится до 10–15, а местами до 18-19 градусов. Днем будет 5–10 градусов ниже нуля.
В Литву доставят тело погибшего в Киргизии альпиниста (1)
Тело упавшего со скалы в Киргизии литовского...
Религиозным общинам Литвы выделят свыше миллиона евро Православные получат чуть больше 60 тысяч евро (4)
Министерство финансов предлагает выделить...
Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)
Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...
"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)
С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...
TOP новостей
Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (146)
Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...
Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (18)
Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...
Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)
Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...
Сравнение цен на дизельное топливо и бензин за февраль (2)
В январе 2018 года в Литве фиксировался быстрый скачок...
"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)
С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...