В понедельник ночью местами ожидается небольшой снег, на юго-востоке страны температура местами достигнет –24 градусов. Днем ожидаются прояснения. В Вильнюсе ночью будет –21, днем –11 градусов мороза. В Каунасе ночью до –18, днем до –9 градусов. В Шяуляй переменная облачность, время от времени будет идти снег. Ночью ожидается –18, днем –9 градусов. На взморье облачно с прояснениями, ночью –14, днем –7 градусов.

Во вторник ночью мороз будет еще сильнее, особенно на юго-востоке, где ночью будет –26–23 градуса. Утром ощущаемая температура составит –30 градусов. Местами, в основном на севере, ночью снег. Днем во многих районах облачность будет небольшой, ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе ночью –23, днем около –15 градусов мороза. В Каунасе ночью –17. Днем будет солнечно, –12 градусов. В Шяуляй ночью снег, будет –15 градусов. Днем около –13. На взморье будет облачно. Ночью –13, днем –10 градусов мороза, сильный ветер.

В среду северо-восточный ветер еще больше усилится, мороз немного отступит. Во второй половине дня во многих районах пойдет снег. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью –19, днем снег, до –13 градусов. В Шяуляй облака рассеются, будет –20 градусов. Днем солнце скроется за тучами, будет –14 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, мороз до –18 градусов. Днем до –13.

В четверг мороз немного спадет. Во многих районах пойдет снег, однако будет дуть сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно со снегом. Ночью около –14, днем –8 градусов мороза. В Шяуляй снег. Ночью до –15, днем –10 градусов. На взморье ночью снег, –14 градусов. Днем будет около –9 градусов.

В пятницу облачность снизится, снова усилится мороз. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью –18, днем –9 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, вероятность осадков невелика. Ночью будет –19, днем –10 градусов. На взморье будет пасмурно, температура –13 градусов. Днем будет солнечно, температура составит –8 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается контрастная погода. Вероятно, сильные морозы отступят. Во второй половине выходных температура может быть выше нуля.