Зима не перестает удивлять: в Вильнюсе гремел гром, шел град и снег, а сейчас светит солнце

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что небольшой снег ближайшей ночью пройдет в некоторых районах.
"Местами небольшие осадки, в основном снег. Во многих районах ожидается гололед. Будет дуть сильный ветер местами 15–17 м/с. Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Днем вероятность осадков невелика, только на взморье пройдет дождь. Утром гололед. Днем будет 1–6 градусов тепла", – сообщают синоптики.
Пользователи стали выкладывать в социальные сети фотографии и из Утенского района, где образовался небольшой слой снега.
По данным службы, penв пятницу ожидаются небольшие осадки, в основном дождь.
"На западе порывы ветра составят 15–18 м/с. Ночью 1 градус мороза - 3 градуса тепла, на взморье около 4 градусов тепла, днем 2–7 градусов выше нуля", – поделился прогнозом портал meteo.lt.
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