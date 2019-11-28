По данным Литовской гидрометеорологической службы, на части территории Литвы мокрый снег ожидается уже в пятницу после обеда.

"В ночь на 29 ноября будет пасмурно. Местами небольшие осадки, в основном дождь. Кое-где ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный 7–12 м/с, на взморье порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха 1–6 градусов тепла. Днем будет облачно. Во многих районах пойдут дожди, а на северо-западе после обеда ожидается мокрый снег. Ветер 8–13 м/с, в западных районах 15–18 м/с. Температура воздуха 3–8 градусов тепла", – сообщают синоптики.

По данным meteo.lt, в пятницу ночью и рано утром водители должны быть очень внимательными, поскольку прогнозируют гололед. На взморье ожидается сильный ветер.

"В ночь на 30 ноября во многих районах, а днем местами ожидаются осадки (в основном небольшие). Ночью местами гололед. Ветер 8–13 м/с, днем местами до 15–20 м/с, на взморье ночью 23 м/с", – информируют синоптики.

В субботу днем погода также будет малоприятной, сообщает gismeteo.lt. "В субботу, в последний день календарной осени, температура снизится, ожидаются смешанные осадки, особенно в первой половине дня. Ночью и днем температура будет практически одинаковая. Ночью от –2 до 3 градусов тепла.

Днем ожидаются небольшие прояснения, однако все еще ожидаются небольшие осадки. В Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет 1–2, в Каунасе 3 градуса тепла. В Клайпеде около 4 градусов тепла", – сообщает портал.

Согласно прогнозам, в воскресенье возможен снег. Правда, осадки не будут обильными.

"В ночь на воскресенье местами ожидаются небольшие осадки, на востоке - снег, дороги будут скользкие. Температура от –4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Теплее всего будет на взморье.

Днем ожидается переменная облачность, на большей части территории страны особых осадков не ожидается, осадки возможны лишь местами. В Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет около 0. В Каунасе 1–2, в Клайпеде 4 градусов тепла", – сообщает gismeteo.lt

Синоптике прогнозируют, что с начала следующей недели снег в Литве будет идти гораздо чаще.