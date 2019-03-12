В среду ночью небо прояснится, особых осадков не ожидается. Днем приблизится атлантический циклон: небо заволокут облака, ожидаются осадки – снег, мокрый снег. Местами будет скользко. Как ночью, так и днем будет дуть юго-восточный, южный ветер. Температура ночью опустится до 2–7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 1–5 градусов тепла.
В четверг ночью осадков будет меньше, однако ожидается снег и мокрый снег, а днем придет зона обильных осадков, однако в основном это будет дождь. Ночью будет около 0, днем до 4-9 градусов тепла.
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