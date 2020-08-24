aA
В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей образовали живую цепь, чтобы соединить Вильнюс и Медининкай. На видео – мгновения из Медининкай.

Акция проводилась в день "Балтийского пути", когда 23 августа 1989 года в живую цепь от Вильнюса до Таллина выстроилось более миллиона человек. Тогда это стало месседжем для всего мира о стремлении Литвы, Латвии и Эстонии прекратить советскую оккупацию и восстановить независимость.

Статьи по теме:
Участники "Пути свободы": это продолжение борьбы, которая 30 лет назад началась в Литве  (384)
Не все успели на акцию "Путь свободы" - на дорогах заторы  (37)

Протяженность "Пути свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до деревни Медининкай, которая находится на границе с Беларусью.

Ru.Delfi.lt вел трансляцию с места событий:

В "Пути свободы" приняли участие кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Литвы Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, дипломаты и др.

Как "Путь свободы" проходил в Паланге:

Концерт в поддержку белорусов в Медининкайском замке:

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Грибаускайте о режиме Лукашенко: хватит играть и сидеть на двух стульях (105)

Мир больше не может вести двойную игру с режимом...

Прямая трансляция: "Путь свободы" от Вильнюса до Беларуси (335)

В знак солидарности с жителями Беларуси , которые хотят...

Противники Лукашенко проводят шествие в центре Минска  Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках (70)

В Белоруссии в воскресенье, 23 августа, проходит "Марш...

Экономист назвал, кто в Литве больше всего пострадает из-за ситуации в Беларуси (9)

Экономист SME Finance Александр Изгородин сказал, что...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (20)

Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...

В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать (12)

Появившиеся в советское время металлические гаражи...

"Жыве Беларусь!": кадры, сделанные во время "Пути свободы" в Медининкай Фото и Видео (55)

В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей...

В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть

За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев...

Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка (13)

Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас...

|Maža didelių žinių kaina