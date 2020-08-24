Акция проводилась в день "Балтийского пути", когда 23 августа 1989 года в живую цепь от Вильнюса до Таллина выстроилось более миллиона человек. Тогда это стало месседжем для всего мира о стремлении Литвы, Латвии и Эстонии прекратить советскую оккупацию и восстановить независимость.

Протяженность "Пути свободы" составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до деревни Медининкай, которая находится на границе с Беларусью.

Ru.Delfi.lt вел трансляцию с места событий:

В "Пути свободы" приняли участие кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Литвы Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, дипломаты и др.

Как "Путь свободы" проходил в Паланге:

Концерт в поддержку белорусов в Медининкайском замке: