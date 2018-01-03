DELFI уже писал, что высаженные состоятельными предприниматели на государственной земле зеленые ограждения мешали мэрии оборудовать велодорожку у реки.

Тогда Национальная земельная служба обязала жителей освободить землю. Живые изгороди убирали работники компании Grinda. Журналисты зафиксировали как пилой работал и мэр столицы.

После этого влиятельные жители ул. Бирутес не скрывали своего недовольства. По сведениям DELFI в том месте, где находится участок предпринимателя Вигантаса Слесорайтиса (в его доме жили родственники), вместо зеленого ограждения появилась колючая проволока и кладбищенские свечи, кроме того, развесили фотографии мэра.

Кроме того, журналисты DELFI зафиксировали, что жильцы дома пугают прохожих собаками.

Портал 15min писал, что Слесорайтис, который возглавляет правление Kelių priežiūra, продает дом на ул. Бирутес. За дом площадью 395 кв. м и участок он просит 2,2 млн. евро.

Журналисты DELFI на ул. Бирутес у дома Слесорайтиса собачьего лая не услышали, однако заметили, что рядом с ним, вероятно, заново захвачена государственная земля. Совсем недавно у велодорожки посадили сосны и другие кусты. Однако по данным Regia.lt, частной земли у самой велодорожки нет. Regia.lt показывает, что это государственная земля, где владельцы соседних участков не могут сажать растения.

На карте видно, что частная земля начинается намного дальше этого места. По данным Центра регистра, владелец этого здания и участка – Арнас Юрскис.

DELFI уже писал, что он является предпринимателем, владельцем компании Arimex. Связаться с ним порталу DELFI не удалось.

Информацию об этом DELFI передал Национальной земельной службе и Вильнюсской мэрии.

Советник мэра Александрас Зубряковас сказал, что мэрия изучит ситуацию и информирует журналистов о том, какие меры будут предприняты.

Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал DELFI, что после получения информации от журналистов 2 января специалисты мэрии осмотрели набережную Вилии. Они попытаются уговорить владельца участка лично убрать зеленые насаждения. Если он этого не сделает, насаждения все равно уберут.

"Место мы осмотрели, к сожалению, хозяев дома найти не удалось. Попробуем завтра с самого утра прийти и убедить их пересадить растения. Если договориться не удастся, займемся работой сами. В том месте мы планируем оборудовать детскую площадку или площадку для выгула собак. Но точно еще не известно, что там будет. Может, останется просто поляна", - сказал Подярскис.