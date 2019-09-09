"Мы провели исследование и выяснили, что в последние 4-5 недель перед родами алкоголь употребляют 3% рожениц, в год это 700–800 рожениц", – такие данные 9 сентября представила в парламенте врач Сантаришкской клиники Юргита Сонгайлене.

По ее словам, в крови 0,15% новорожденных обнаружили высокую концентрацию алкоголя – это значит, что в последние недели перед родами матери очень много пили.

"Именно такие дети, их бывает около 40 в год, рождаются с симптомами сильного алкогольного отравления", – заметила врач.

Результаты исследования представили в парламенте на конференции, посвященной Международному дню изучения фетального алкогольного синдрома (ФАС).

Исследование беременных в 2017–2018 гг. провели ученые Вильнюсского университета. В ходе исследования проверили кровь 2600 новорожденных.

ВРИО главы Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян сказала, что последствия употребления алкоголя во время беременности обычно проявляются не сразу, а со временем, по мере взросления ребенка.

"По словам ученых, только в 10% случаев можно точно установить наличие ФАС, по сути проблемы появляются позже, во время роста, взросления ребенка", – сказала Белян.

"Возможны различные как физические, так и когнитивные, социальные и эмоциональные расстройства", – заметила Белян.

По ее данным, в 2017 году в Литве установили 5 случаев ФАС, в 2018 г. - 1.

"Но определенные проблемы появятся позже", – сказала она.

В этом году несколько раз сообщалось, что в Литве в роддом приезжали пьяные роженицы. Особый резонанс получила история в Клайпеде, где в крови новорожденного обнаружили больше 4 промилле алкоголя.