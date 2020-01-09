Рамунас зажарил кота и пригласил на новогодний ужин своего соседа Альбертаса.
"Мы пришли к нему, а он говорит - у меня для тебя есть сюрприз. Я сказал, что мне не нужны сюрпризы. Он открыл духовку. Я спрашиваю: где кролика украл? Думал, это кролик... А он и говорит - я твоего котика зажарил", – узнав, что сосед так поступил с подаренным им котом, Альбертас заплакал. Он вызвал полицию. Полицейские нашли во дворе голову кота и шкуру. Рамунас был задержан. В его организме было 3,03 промилле.
"Сообщение поступило 31 декабря. Звонил сельский житель, который сказал, что подарил соседу котенка, а перед праздником пришел его навестить. Сосед открыл духовку и сказал, что котенок там", - сказала представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, подтвердив, что эта история потрясла даже многое повидавших полицейских.
Сейчас Рамунасу грозит год тюремного заключения. Однако он пока находится на свободе.У него есть еще один котенок. "За малейшую провинность меня отправят за решетку. Этого точно жарить не буду", – сказал журналистам Рамунас.
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