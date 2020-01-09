Сразу после праздников в Литве появилась информация о том, что житель деревни Ацокавай (Радвилишкский район) на ужин зажарил своего кота. Мужчина был пьян. Он не может сказать, почему ему в голову пришла такая жестокая идея: "Я был зол, кот нагадил в комнате, я был очень пьян, лопнуло терпение. Поступил я очень нехорошо. Я его зажарил, это правда". Мужчина рассказал об этом журналистам передачи КК2 на LNK.
Vyras iškepė savo katiną
© LNK

Рамунас зажарил кота и пригласил на новогодний ужин своего соседа Альбертаса.

Vyras iškepė savo katiną
Vyras iškepė savo katiną
© LNK
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"Мы пришли к нему, а он говорит - у меня для тебя есть сюрприз. Я сказал, что мне не нужны сюрпризы. Он открыл духовку. Я спрашиваю: где кролика украл? Думал, это кролик... А он и говорит - я твоего котика зажарил", – узнав, что сосед так поступил с подаренным им котом, Альбертас заплакал. Он вызвал полицию. Полицейские нашли во дворе голову кота и шкуру. Рамунас был задержан. В его организме было 3,03 промилле.

Vyras iškepė savo katiną
Vyras iškepė savo katiną
© LNK

"Сообщение поступило 31 декабря. Звонил сельский житель, который сказал, что подарил соседу котенка, а перед праздником пришел его навестить. Сосед открыл духовку и сказал, что котенок там", - сказала представитель ГКП Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене, подтвердив, что эта история потрясла даже многое повидавших полицейских.

Сейчас Рамунасу грозит год тюремного заключения. Однако он пока находится на свободе.У него есть еще один котенок. "За малейшую провинность меня отправят за решетку. Этого точно жарить не буду", – сказал журналистам Рамунас.

Vyras iškepė savo katiną
Vyras iškepė savo katiną
© LNK

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