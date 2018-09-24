Представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис заметил, что в сводках все еще немало ДТП с участием "незаметных" пешеходов. Осенняя статистика безжалостна: например, в прошлом году число ДТП с участием пешеходов осенью в Литве увеличилось на 80%.

"Эта проблема существует как в селах, так и в городах. Пешеходы думают, что им знакомы каждодневные маршруты и поэтому чувствуют себя смело. Трезво оценить ситуацию мешает уверенность, что водители их видят, но на самом деле, если на одежде нет отражателей, водители замечают пешеходов только тогда, когда они освещены светом фонарей или автомобильных фар. Это особенно опасно, поскольку не всегда возможно сразу остановить автомобиль", – сказал Жюкялис.

Если на человеке нет отражателя, то водитель замечает его в 45-50 м, а если есть - в 150 м.

Надо помнить, что практичные цвета - черный, синий сливаются с темным окружением и менее заметны для водителей.

Пешехода в черном водитель замечает лишь на расстоянии 17 м, в красном - 24 м, желтом – до 37 м, а в белом – 55 м.

"Но в конечном счете все определяет ряд обстоятельств - освещение, погодные условия – дождь, морось, туман, важна и скорость, чем она выше, тем позже водитель замечает пешехода", – сказал эксперт.

На пешеходе должно быть несколько отражателей. Если их нет, стоит включить фонарик мобильного телефона.