Жуткая история: в больнице пожилую женщину привязали к кровати, без разрешения дали сильнодействующее лекарство

76-летняя женщина разбилась.

Эта история произошла 4 года назад. Причины самоубийства женщины выяснились только сейчас, когда судьи завершили рассмотрение дела о возмещении ущерба дочери покойной (6000 евро морального и 1000 евро материального).

По данным судей, больница не доказала, что действия ее работников были профессиональными и заботливыми. Напротив, суд указал, что действия были неадекватными и незаконными.

В ходе расследования выяснили, что в июле 2016 г. пожилую женщину в больницу привезли из дома на скорой. Врачи диагностировали инфаркт мозга, а потом – органическое симптоматическое психическое и поведенческое расстройство, вызванное повреждением мозга. Пациентку положили в неврологическое отделение. Но состояние женщины не улучшилось, она стала вести себя агрессивнее, с ней сложно было договориться.

Дочь женщины указала, что надеялась, что ее матери в таком состоянии будет безопаснее в больнице, кроме того, она там получит необходимую помощь. Но на деле все оказалось не так.

Выяснилось, что в ту ночь, когда произошло трагическое несчастье, женщина была беспокойной, тогда две медсестры привязали ее руки к кровати. После того как женщина освободилась, медсестры заметили это и привязали не только руки, но и ноги. Затем одна из медсестер сделала ей инъекцию Diazepam. У медсестры не было соответствующего разрешения врача.

После этого, по словам медсестер, женщина успокоилась. Ее оставили в палате одну. А примерно через полчаса послышался страшный шум – медсестры вбежали в палату, окно было открыто, а женщина лежала на земле под окном. Пострадавшая скончалась на месте. Полиция прекратила расследование за отсутствием состава преступления.

Служба аккредитации установила, что медсестра дала пациентке лекарство без назначения врача.

Литовский апелляционный суд указал, что "при предоставлении пациентке медицинских услуг был нарушен закон и внутренние требования больницы".

"Жизни пациентки был нанесен ущерб, незаконные действия были констатированы", – указал суд. Кроме того, суд указал, что таким пациентам требуется дополнительное наблюдение, их нельзя оставлять одних без наблюдения.

Больница пыталась оспорить иск дочери покойной пациентки, но тщетно.