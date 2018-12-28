Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит Папы Римского Франциска, празднование столетия возрождения государства и забастовка учителей, сообщают литовские журналисты, опрошенные информационным агентством BNS.
© DELFI / Tomas Vinickas

Другими пятью важными событиями являются парламентское расследование деятельности бизнес-группы MG Baltic, государственные похороны партизанского командующего Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, предание огласке переписки президента Даля Грибаускайте и вступление Литвы в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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По мнению литовских журналистов, на мир больше всего повлияло отравление бывшего двойного российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, американо-китайская торговая война и убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги (Jamash Chashog).

"Литовцев сплотили столетний юбилей, визит Папы и чествование партизанского командира, но в повседневной жизни многие чувствуют горечь из-за того, как несправедливо политики распределяют плоды растущей экономики. Символом этой неудовлетворенности стала забастовка учителей", - говорит гл. редактор BNS Вайдотас Бенюшис.

В опросе, посвящённом наиболее значимым событиям года, приняли участие 33 журналиста из Литовского радио и телевидения, новостных порталов delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, alfa.lt, lrt.lt, радиостанции Ziniu radijas, телеканала TV3, газет Lietuvos rytas, Verslo zinios и Lietuvos zinios, а также из информационного агентства BNS.

Визит Папы Римского как одно из трёх важнейших событий Тройки назвали 22 журналиста, празднование 100-летия государства - 19, забастовку учителей - 15, парламентское расследование и государственные похороны Раманаускаса-Ванагаса - 11, переписку президента - 7, присоединение к ОЭСР - 5 журналистов.

В пятёрку важнейших мировых событий журналисты также включили историческую встречу лидеров США и Северной Кореи Трампа и Ким Чен Уна, инцидент в Керченском проливе, когда Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

За ними следуют выход США из ядерного соглашения с Ираном и перевод посольства в Иерусалим, скандалы с защитой данных в Facebook и протесты "жёлтых жилетов" во Франции.

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