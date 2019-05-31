Больше полгода прошло с того дня, как в Литве приняли поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), согласно которым пешеходы не должны разговаривать по телефону, когда они переходят через пешеходный переход, слушать музыку в наушниках и т.д. Такое решение было принято, чтобы пешеходы полностью сосредоточились на дороге.

Пешеходы, с которыми общался журналист DELFI, сказали, что о поправках к ПДД им известно, поэтому они стараются не пользоваться телефонами, переходя через дорогу.

"Я одобряю это правило, поскольку телефон отвлекает", – сказал один из собеседников.

DELFI напоминает, что пешеходы должны выходить на дорогу только после того, как они оценят расстояние до транспортного средства, скорость его движения и убедятся, что это безопасно. А находясь на проезжей части, пешеходы не должны ни на что отвлекаться.

Согласно данным Литовской службы дорожной полиции, за время действия этого закона 1676 пешеходов нарушили правила и были привлечены к административной ответственности.

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