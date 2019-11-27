Сам Эдвард сказал журналистам KK2, что с этой девушкой не знаком.
На видео видно, что после ДТП, Эдвард говорит журналистам: "Мне надо ехать" и уезжает.
В пресс-релизе передачи на LNK сказано, что журналисты наблюдали за Эдвардом по утрам в течение нескольких дней.
"Была получена информация, что гостиницей нелегально пользуется сын депутата Единского Эдвард. Оба раза Эдвард выходил из гостиницы с той же девушкой.
Эдвард отрицал, что живет в гостинице, сказал, что с девушкой не знаком, несмотря на то, что журналисты зафиксировали его в одной машине с этой девушкой.
Эдвард сказал, что согласен поговорить с журналистами, но сначала должен переставить свой автомобиль Honda CRV.
"Политик сел в автомобиль и уехал. Выезжая, он повредил шлагбаум.
После этого он остановился, осмотрел шлагбаум, автомобиль и взглянул на камеры, а потом обещал позвонить в полицию и сообщить о ДТП.
Однако в полицию он звонить не стал. Вместо этого он уехал с места происшествия", – сказано в пресс-релизе. Полицию вызвали журналисты.
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