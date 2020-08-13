aA
Редакторы средств массовой информации (СМИ) Литвы в четверг солидаризировались с подвергающимися преследованиям в Беларуси журналистами и заявили, что готовы помочь независимым СМИ в этой стране.
Журналисты и СМИ Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы, редакторы СМИ Литвы, выражаем солидарность с журналистами, подвергающимися преследованиям в Беларуси. Мы осуждаем осуществляемые властями Беларуси преследования журналистов, а также ограничение доступа к интернету, иное препятствование выполнению ими своих обязанностей", - говорится в заявлении.

"Арестам журналистов и насилию по отношению к ним не может быть места в Европе XXI века. Мы призываем незамедлительно прекратить эти действия по преследованию, нарушающие право общества на получение информации", - указывают журналисты.

Статьи по теме:
Коротко: самая спокойная ночь после выборов в Беларуси  (47)
Протесты в Беларуси. День четвертый: женщины с цветами, десантники выбрасывают военную форму  (63)

"СМИ Литвы готовы помочь независимым СМИ в Беларуси, в том числе и бесплатно предоставляя создаваемый нами контент и иную помощь", - говорится в заявлении.

Заявление сделали редакторы и руководители агентства новостей BNS, Литовского национального радио и телевидения, delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, LNK, IQ, Laisves TV и Verslo zinios Вайдотас Бенюшис, Инга Ларионовайте, Раса Лукайтите-Внараускене, Раймундас Целенцявичюс, Таутвидас Микалаюнас, Артурас Анужис, Роландас Агинтас, Овидиюс Лукошюс, Андрюс Тапинас и Роландас Барисас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Белорусский эксперт: Лукашенко стремится продать Западу версию о том, что Тихановская – агент Кремля (86)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Протесты в Беларуси. День третий: баррикады, резиновые пули, силовики во дворах (171)

Во вторник, 11 августа, вечером в Беларуси вновь вышли...

Беларусь: вторая ночь протестов и столкновений, один человек погиб Стрельба и баррикады, был задействован спецназ (145)

В Беларуси снова проходили задержания и волнения. К...

TOP новостей

"Диктатор с окровавленными руками, ты сам выбрал свою судьбу": экс-президент Литвы призывает Лукашенко уйти (156)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в твиттере...

Экономисты о последствиях ситуации в Беларуси для экономики Литвы: некоторым секторам будет нелегко (70)

Экономисты полагают, что ситуация в Беларуси в...

Новость для водителей: в скором времени на дорогах Литвы появится 112 новых радаров (1)

Литовская дирекция автомобильных дорог подписала...

За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее количество – 2330 (7)

За минувшие сутки в Литве подвержден 21 новый случай...

Исследование: коронавирус в Литве появился раньше, чем думали (27)

Выясняется, что COVID–19 в Литву пришел раньше, чем...

|Maža didelių žinių kaina