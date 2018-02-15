По случаю 16 февраля президент Даля Грибаускайте наградила медалями ордена Великого князя Литовского Гедиминаса за заслуги перед Литвой журналистов DELFI Вайдаса Салджюмаса и Дайнюса Синкявичюса.
Dainius Sinkevičius ir Vaidas Saldžiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Главная миссия СМИ - объяснить обществу происходящие процессы, говорить о проблемах и искать их решение, быть надежным источником информации для нашей аудитории. Это было бы невозможно, если бы не было преданных своему делу журналистов. Я горда и рада за Салджюнаса и Синкявичюса, которые своей каждодневной работой выполняют эту миссию и вдохновляют коллег своей профессиональностью", – сказала главный редактор DELFI Раса Лукайтите–Внараускене.

Корреспондент DELFI Салджюнас, который пишет на тему обороны, получил награду как журналист, который внес большой вклад в укрепление нацбезопасности, гражданского самосознания и борьбу с фейковыми новостями.

Спецкор Синкявичюс получил награду как журналист, выступающий за создание прозрачного и справедливого государства, который внес большой вклад в укрепление прозрачности работы правоохранительных органов.

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