"Главная миссия СМИ - объяснить обществу происходящие процессы, говорить о проблемах и искать их решение, быть надежным источником информации для нашей аудитории. Это было бы невозможно, если бы не было преданных своему делу журналистов. Я горда и рада за Салджюнаса и Синкявичюса, которые своей каждодневной работой выполняют эту миссию и вдохновляют коллег своей профессиональностью", – сказала главный редактор DELFI Раса Лукайтите–Внараускене.

Корреспондент DELFI Салджюнас, который пишет на тему обороны, получил награду как журналист, который внес большой вклад в укрепление нацбезопасности, гражданского самосознания и борьбу с фейковыми новостями.

Спецкор Синкявичюс получил награду как журналист, выступающий за создание прозрачного и справедливого государства, который внес большой вклад в укрепление прозрачности работы правоохранительных органов.