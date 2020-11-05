"Вирус отступил. Медленно, нехотя, время от времени напоминая о себе головными болями, слабостью и постоянной усталостью. Но отступил, сегодня врач сказал, что я могу проститься с этим незваным гостем", – писал в фейсбуке Тапинас.

По его словам, лечение было простым – постельный режим, много жидкости, витамины C и D, питательные супы и парацетамол от головной боли.

"Сейчас могу сказать, что у меня была одна из легких форм Covid, и если вспомнить ломоту в костях, головную боль, боль в глазах, слабость, это не было похоже на прогулку по парку. Могу лишь представить, что такое состояние средней тяжести, тяжелое состояние, поэтому всем, у кого дела обстоят хуже - сил и здоровья", – сказал Тапинас.

О диагнозе он сообщил 24 октября.