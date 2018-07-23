"Это план по дальнейшему внесению раздора между русскоязычными и литовцами в Клайпеде. Важно, как на это отреагируют клайпедчане", – сказал журналист.

По словам Тапинаса, когда видишь модель поведения Титова и то, как быстро на это реагирует российские каналы, занимающиеся пропагандой, становится понятно, что он - важное оружие этих сил.

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Журналист призывает клайпедчан 26 июля прийти к зданию Клайпедского горсовета и высказать свое мнение о действиях Титова.

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Правоохрана 23 июля сообщила, что начато расследование в связи с высказываниями члена горсовета Клайпеды Вячеслава Титова о командире боровшихся с советской оккупацией партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

Титов высказался о Раманаускасе-Ванагасе на минувшей неделе, когда в мэрии обсуждался вопрос увековечения памяти лидера партизан памятной доской на здании Факультета гуманитарных наук Клайпедского университета.

"Вы действительно думаете, что стоит увековечить человека, по инициативе которого были убиты 8000 мирных граждан и детей? Я считаю, что памяти о таких людях не место в Клайпеде", - заявил Титов.

Он также утверждал, что Раманаускас-Ванагас лично оглашал смертные приговоры.

Подобные утверждения Титов публиковал 19 июля и в социальной сети Facebook. Правоохранительные органы обещают оценить содержание и этого сообщения.