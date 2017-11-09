"Я даже не упоминал о такой возможности, было странно видеть свою фамилию в числе возможных кандидатов в президенты Литвы, даже было приятно услышать посвященную мне песню Стано и Звонкуса. (…) Поэтому, видно, надо ясно сказать – без всяких "быть может", "определюсь позже", "как Бог даст", "если не будет кого-то лучше". Ни в каких выборах участвовать не буду, ни в 2019, ни в 2020 году", - написал Тапинас в фейсбуке.

Журналист планирует продолжать укреплять Laisvės TV, организовывать общественные мероприятия, побуждать общество к активности и ездить по школам, пытаясь изменить отношение детей к Литве будущего.

"И голосовать будут не за того президента, для которого этот пост - высшая точка карьеры, верх личных амбиций или публичная жертва, а за того, кто придет искренне желая использовать имеющиеся рычаги для создания лучшего государства", - писал Тапинас.

По заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что на президентских выборах Саулюса Сквернялиса поддержали бы 13,5%, Гитанаса Науседу – 9,9%, а Висвалдаса Матийошайтиса – 9% респондентов.

За Вигаудаса Ушацкаса голосовали бы 7,5% участников опроса, за лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 7,2%, за европарламентария Вилию Блинкявичюте - 6,2%, за депутата Ингриду Шимоните - 4,5%, за европарламентария Антанаса Гуогу - 3,8%.

Еще 3,7% голосовали бы за президента Литовской конфедерации промышленников Робертаса Даргиса, по 3,3% - за депутата Жигимантаса Павилёниса и журналиста Андрюса Тапинаса, 3% - за Альгирдаса Буткявичюса, 1,7% - за Ремигиюса Шимашюса и 1,5% - за европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

Опрос был проведен в сентябре 2017 года.