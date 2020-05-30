"Если посмотреть на историю, то во время всяких тяжелых периодов менялся и преступный мир. Последние яркие перемены были зафиксированы в 2008 гг, во время всемирного кризиса, аналогично и сейчас, я даже стал по утрам читать полицейские сводки, чего прежде не делал. Я заметил, что совершают преступления, которых уже не было: небольшие разбои, кражи аппаратуры из автомобилей, особенно в Каунасе и Вильнюсе.

Наконец, нападение на предпринимателя на магистрали под Каунасом. Как известно, в числе нападавших был и возлюбленный известной певицы. Такие преступления совершают от голода: или людям нечего есть, или они ощущают нехватку чего-то, ведь у многих бизнес остановился. Сейчас почти как в конце XX в, только немного современнее", – сказал Даргис.

"Многие люди привыкли к хорошей жизни, они хотят жить, как жили. Уже третий месяц живем с этим вирусом, он заставил многих людей дать по тормозам, особенно в вопросе финансовых расходов. Наверное остановилась и какая-то часть жизни: никуда не можешь лететь, ты заперт дома, не можешь никуда уехать. С этим столкнулись почти все люди, но что касается преступлений, я убежден, что это взаимные ссоры, ведь не написал же человек, на которого напали, заявление в полицию.

Это в стиле последнего десятилетия XX в, когда кто-то подъехал, разбил, избил, были свидетели, а пострадавший ничего не хочет говорить; пока таких случаев немного, но их может стать больше. Полиция надеется, что этого не будет, но один из высших чинов мне уже раньше сказал, что такое начнется", – рассказал собеседник.

По словам Даргиса, если кризис затянется, ситуация будет еще опаснее: могут начаться кражи из дорогих бутиков.

"Именно этот случай (когда на магистрали был избит водитель), это полностью в столе 90-ых. Когда я об этом прочитал, вспомнил, что то же самое писал в своей книге. Это смелые люди – посмотрите, средь бела дня заблокировали машину на магистрали. Думаю, они задумывались и о последствиях. Но я думаю, что если кризис затянется, начнут грабить дорогие бутики", – считает журналист.

"Я думаю, людям, живущим в стороне от города или на хуторах, надо подумать о самозащите. Я думаю, такие люди становятся заложниками. Чаще всего преступники так и поступают: они не едут туда, где много людей, в многоквартирные дома, они едут к тем, кто живет в стороне, а там живут самые богатые", – заметил Даргис.

На вопрос, могут ли преступления совершать вернувшиеся эмигранты, он сказал, что даже в начале карантина было видно, какие люди возвращаются из тех стран, где они работали за минимум.

"Это так, часть - те люди, которые уезжали на заработки в норвегии, германии, австрии, англии. Мы видели, кто возвращался на тех рейсах, все журналисты делали репортаж о стычке между помещенными в самоизоляцию в гостинице, мы видим менталитет этих людей, я думаю, они и совершают преступления. Как я уже говорил, они так поступают из-за того, что им не на что жить", – сказал собеседник.

"По сути, эти преступления совершают те, кто много времени провел в эмиграции. Я верю, что кражами промышляют те, кому жить очень тяжело", – продолжил он.

Правда, есть немало молодежных групп. Они объединяются, и неясно, кто из них вырастет.

"Есть группки по 5 человек. Я вижу их в Вильнюсе, они плюются, что-то снимают, аплодируют, но это выпады такой недалекой молодежи, они хотят показаться лучше других. Однако, кто знает, что из них вырастет через 5-10 лет", – задается вопросом Даргис.

"На самом деле банды никуда не пропали, они просто остановили свою деятельность. Застряла логистика, все, что связано с перевозкой наркотиков и т.п.", – заметил он.

"Я думаю, пока ситуация в Европе не устаканится, будет тяжело, будем наблюдать отдельные хулиганские выпады, о которых уже успели забыть; в сводках часто можно увидеть случаи, которые были популярны лет 20 назад", - продолжил Даргис.