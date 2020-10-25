Он сказал, что сейчас ждет звонка специалистов Национального центра общественного здравоохранения, ему придется вспомнить, с кем он в последнее время общался.

"Завтра вечером я, вероятно, буду первым ковидным ведущим послевыборной передачи. На кухне у крана", - шутил Тапинас.

Основатель телевидения Laisvės TV сказал, что благодарность Виктору Успасских в фейсбуке - это ирония. Он не знает, точно ли заразился именно от Успасских.

Delfi напоминает, что Успасских в пятницу сказал журналистам, что тест на COVID-19 не сдавал.

"Я с ним тесно контактировал. Многие зрители заметили, что Виктор покашливал во время беседы в прямом эфире. Но здесь это скорее ирония, вероятность на самом деле невелика. Было бы иронией заражение от Виктора", - сказал Тапинас.

Он заметил, что пытается составить список контактов, но не думает, что список будет длинным.

"Сейчас считаю. Мне должны позвонить из НЦОЗ, тогда точно буду знать. Но, судя по тому, какие дни я должен вспомнить, все неплохо. Я уже неделю как не в Вильнюсе. У меня небольшой отпуск. Поэтому в последнюю неделю я почти ни с кем не контактировал. Контактов меньше, чем было бы, если бы я жил в это время в Вильнюсе", - сказал он.

Собеседник сказал, что сдал тест, когда почувствовал симптомы простуды.

"Были симптомы, поэтому я поехал сдавать тест, мы отменили съемки в Гаргждай. (…) Симптомы были как при простуде: ломота в костях, кашель. Сейчас симптомов почти нет. Сегодня я хорошо себя чувствую. (…) Буду соблюдать протокол, посмотрю, что будет", - сказал Тапинас.