В пятерку входят также президент MG Baltic Дарюс Моцкус и бывший акционер группы VP Жильвинас Марцинкявичюс.
Имущество Нумавичюса, который живет в Лондоне и занимается розничной торговлей и недвижимостью, оценивается в 1,1 млрд. евро.
"Нумавичюс сохранил позицию самого богатого литовского предпринимателя, однако ярая конкуренция не дает возможности почить на лаврах, а перемены налицо", – пишет Top.
Имущество Райлы оценивается в 750 млн. евро. По данным авторов исследования, показатели чистой прибыли компании Райлы такие же, как в прошлом году, ее ценность не меняется.
Имущество Жемялиса оценивается в 630 млн. евро. По данным Top, в этом году исследователям удалось оценить его имущество за границей, поэтому он поднялся в рейтинге.
По данным авторов исследования, имущество Моцкуса оценивается в 610 млн. евро, Марцинкявичюса в 405 млн. евро.
Далее следуют председатель правления Achemos grupė Лида Лубене (270 млн.), основатель сети Kesko Senukai Аугустинас Ракаускас (250 млн.), акционер Vaizga Иван палейчик (215 млн.), акционер VP Миндаугас Марцинкявичюс (200 млн.) и председатель правления Hanner Арвидас Авулис (190 млн.).
Авторы рейтинга отмечают, что рейтинг был составлен с учетом общедоступной информации, данных Государственной налоговой инспекции и Центра регистра.
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