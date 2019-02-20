В январе 4 из 10 (40%) участников опроса сказали, что, по их мнению, в последнее время дела в Литве улучшаются. Однако половина (50%) респондентов утверждает, что не чувствует улучшения и считают, что положение ухудшается.
По данным проведенных опросов, последовательно растет количество жителей, которые считают, что дела в Литве улучшаются.
Опрос был проведен с 23 января по 3 февраля. Его результаты показали, что по сравнению с данными опроса, проведенного год назад (в феврале 2018 года), количество недовольных обстановкой в стране сократилось на 5%. Год назад 37% считали, что ситуация улучшается, а 55% - что ухудшается.
Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai. По данным опроса, в начале февраля половина (50%) жителей Литвы была недовольна проявлением демократии в стране.
Чаще других действием демократии были недовольны мужчины, люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним или профессиональным образованием, пенсионеры, русские и поляки, живущие в Литве, респонденты левых взглядов.
Положением в стране были больше довольны молодые жители (до 30 лет, 55%), жители крупных городов (45%), респонденты с высшим образованием (47%), учащаяся молодежь (58%), специалисты и служащие (45%), респонденты правых взглядов (54%).
Водителя удивила необычная художественная "инсталляция"
С 11 февраля в Литве отключили 139 радаров, которые...
Глава ГИК: электронный сбор подписей продемонстрировал рекорд (6)
Председатель Главизбиркома ( ГИК ) Лаура Матийошайтите...
Из Лукишкской тюрьмы увезли еще 27 осужденных на пожизненное заключение (3)
Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО в Вильнюсе в другие колонии...
Жизнью в Литве довольны все больше жителей страны (151)
В Литве увеличивается количество жителей, которые...
"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
TOP новостей
"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)
Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...
Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться (8)
Идея расширения базы недвижимости, которая может...
Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах
В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...