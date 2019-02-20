В Литве увеличивается количество жителей, которые радуются улучшению жизни в стране. За год число таких жителей увеличилось на 3%. Соответственно снизилось количество жителей, которые недовольны обстановкой в Литве. Число людей недовольных проявлением демократии снизилось на 5%.
„Kalniečių parko stinta 2019“ // D. Beržinio nuotr.

В январе 4 из 10 (40%) участников опроса сказали, что, по их мнению, в последнее время дела в Литве улучшаются. Однако половина (50%) респондентов утверждает, что не чувствует улучшения и считают, что положение ухудшается.

По данным проведенных опросов, последовательно растет количество жителей, которые считают, что дела в Литве улучшаются.

Опрос был проведен с 23 января по 3 февраля. Его результаты показали, что по сравнению с данными опроса, проведенного год назад (в феврале 2018 года), количество недовольных обстановкой в стране сократилось на 5%. Год назад 37% считали, что ситуация улучшается, а 55% - что ухудшается.

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai. По данным опроса, в начале февраля половина (50%) жителей Литвы была недовольна проявлением демократии в стране.

Чаще других действием демократии были недовольны мужчины, люди старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты со средним или профессиональным образованием, пенсионеры, русские и поляки, живущие в Литве, респонденты левых взглядов.

Положением в стране были больше довольны молодые жители (до 30 лет, 55%), жители крупных городов (45%), респонденты с высшим образованием (47%), учащаяся молодежь (58%), специалисты и служащие (45%), респонденты правых взглядов (54%).

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