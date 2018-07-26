24 июля DELFI сообщил, что 23 июля Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ) Литвы разместила на своем сайте информацию о том, что с рынка немедленно отзывают лекарственные препараты Морфин SANITAS и Атропина сульфат SANITAS, поскольку неизвестное количество ампул было упаковано не в те коробки

Сообщалось, что аптеки и оптовые торговцы должны немедленно прекратить распространение этих препаратов на рынке, речь идет о препаратах: Морфин Sanitas 10 мг/мл раствор для инъекций 1 мл N10, серия 1-110318 и Атропина сульфат Sanitas 1 мг/мл раствор для инъекций 1 мл N 10, серия 1-110318, поскольку неизвестное количество ампул препарата Морфин Sanitas 10 мг/мл раствора для инъекций серии 1-110318 упаковали в коробки из-под препарата Атропина сульфата Sanitas 1 мг/мл серия Nr.1-110318.

Государственная служба контроля за лекарствами Литвы прокомментировала порталу эту информацию только на следующий день. ГСКЛ сообщает, что вся ответственность за это происшествие лежит на производителе ЗАО Santonika, однако сама ГСКЛ медлила с распространением этой информации.

ГСКЛ получила эту информацию 20 июля (в пятницу), но на официальном сайте службы информация появилась только в понедельник. Кроме того, не было выпущено никакого пресс-релиза. Журналисты DELFI нашли это сообщение 24 июля, а представители ГСКЛ прокомментировали ее порталу лишь назавтра.

Вероятно это произошло потому, что информация поступила перед выходными и в это время пресс-секретарь ГСКЛ находилась в отпуске. на это обратила внимание депутат Агне Ширинскене, заметив, что ситуацию расследует и Минздрав.

"Почему ГСКЛ так медлила? Больше 800 жителей Литвы могли купить не тот препарат: неизвестное количество Морфина Sanitas 10 мг/мл оказались в коробках от Атропина сульфат Sanitas. Хотя сама ГСКЛ классифицировала это как дефект качества лекарственного препарата I класса, представляющий угрозу для жизни и здоровья людей, дальнейшие действия этой службы удивляют", – писала Ширинскене в фейсбуке.

В связи с этим инцидентом для объяснений было созвано заседание, на которое был вызван глава ГСКЛ Гинтаутас Барцис.

"В последние дни не смолкают разговоры об отозванных с рынка упаковках морфина, который производитель упаковал не в те коробки. Эту ситуацию уже обсудили с главой ГСКЛ, который заверил, что пациенты эти лекарства не приобрели и все препараты своевременно отозвали с рынка. Но я думаю, в данной ситуации этих действий было недостаточно", – сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"К счастью, на этот раз все закончилось хорошо. Но подобные ситуации вызывают большое беспокойство, поскольку служба не способна поддерживать коммуникацию с людьми, распространяет информацию с опозданием, она сформулирована непонятно и вызывает панику в обществе. Такого не должно быть, одним из приоритетов службы должно быть информирование общества, пресечение и предупреждение об угрожающей опасности", - продолжил он.

Министр указал, что продолжают выяснять, почему информация появилась с опозданием и насколько служба готова к получению такой информации в будущем.