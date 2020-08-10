Несчастье произошло 8 августа вечером. В полицию сообщили, что около 20.35 ч. из окна на 4-м этаже выпал малолетний ребенок (2019 г.р., ему 1,5 года).
Мальчик не упал на землю благодаря тому, что его поймала находившаяся рядом женщина.
Пострадавший находится в больнице. Полиция выяснила, что ребенок был дома с нетрезвым (3,05 промилле) мужчиной 1992 г.р. Об этом инциденте информировали службу по правам детей. Начато расследование.
Delfi напоминает, что похожее несчастье в субботу случилось в Радвилишкисе. Там с балкона выпала девочка (2018 г.р.), она находится в больнице.
В Каунасе из окна выпал мальчик 2014 г.р., от полученных травм он скончался.
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