Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют

100 га – такие угодья в Бимбиряй принадлежат фермерам. Хозяева рассказали, что выращивают немецких мясных мериносов. Сначала было 15 овец, а сейчас их около 300.

"Это деревня Бимбиряй, моя бабушка была Бимбирите, вот и назвали хозяйство Бимбиряйским. Мы жили в Вильнюсе больше 10 лет, а это старая усадьба моих дедушки и бабушки. Они тоже держали овец, коров, лошадей, кур, я здесь провела все детство", – сказала Кристина.

"Даже не знаю, как мы на это решились. Строили дом в усадьбе, а потом подумали, надо купить овец. Мы ничего о них не знали, ничего не умели. Видно пришел такой этап", – сказала Кристина, но отметила, что не жалеет.

Правда, часть земли пришлось покупать, не вся она принадлежала дедушке и бабушке Кристины. Саткунасы сказали, что мясо и шерсть овец - пока не основная их деятельность, оба они работают в других местах.

"Хочется уделять хозяйству больше времени, но пока не получается", – сказала Кристина, заметив, что в хозяйстве работают она с мужем и еще один их помощник.

Вайдас занимается бытовыми вопросами, прививками овец, присмотром за ними, кормежкой, а Кристина – административной работой, больше работает с документами.

Кроме овец, семья выращивает кур и продает экологические яйца.

"Зайдите и посмотрите, как живут куры", – пригласила Кристина и показала домики, напоминающие многоквартирные, у каждой курицы есть своя занавеска.

"Так уютнее, – сказал Вайдас. – Они у нас живут до последнего дня своей жизни. Кур у нас 200, а яйца мы продаем в Вильнюсе".

На вопрос о продаже экологической продукции, Саткунасы сказали, что без выплат и помощи такое хозяйство не смогли бы завести.

"В противном случае у нас не было бы техники. Представьте, начинаешь дело, а у тебя ничего нет. Хорошо, если земля есть", – заметила Кристина, а Вайдас прибавил, что в хозяйстве постоянно что-то необходимо, а денег надо много.

В одном из зданий - мясной цех. Он небольшой, но это редкость, поскольку свой цех стоит недешево. В здании есть все необходимое оборудование.

Из шерсти фермеры изготавливают одеяла. Занимаются выделкой шкур. Одно одеяло стоит 90 евро.