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19 сентября муниципалитет Радвилишкского района провел заседание комиссии по чрезвычайным происшествиям, на котором обсудили информацию, связанную с очагом COVID-19 в Радвилишкской больнице и в городе, обсудили рекомендации Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), возможные меры и приняли решения для пресечения распространения коронавируса, пишет Radviliškio naujienos.
Жизнь в Радвилишкисе меняется в корне, студентов просят не возвращаться домой
© DELFI / Rinatas Chairulinas

На заседании решался вопрос организации исследований на коронавирус всех желающих.

С 21 сентября в Радвилишкисе работает мобильный пункт. В первую очередь проверят работников системы здравоохранения, школ и детских садов, полицейских, продавцов и провизоров. Провериться также смогут все желающие жители района и города.

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На исследования жители, которым это укажет НЦОЗ, должны регистрироваться по номеру 1808. Они получат специальный код для регистрации.

Мобильный пункт действует на территории бывшей АЗС, по адресу Радмес, 1.

С 21 сентября 5-10 классы школ Радвилишкского района будут учиться удаленно. Дошкольники, ученики 1-4 классов пока будут ходить в школы.

С 21 сентября в городе и в районе на две недели останавливают занятия внеклассной деятельностью.

На две недели также останавливают занятия в дневных центрах для инвалидов, детей и пожилых людей.

С 21 сентября как бюджетным ведомствам, так и учреждениям власти, а также компаниям, если это возможно, рекомендуется работать удаленно.

Кроме того, отменяются все некоммерческие и коммерческие мероприятия. Спортивные состязания могут проходить, но без зрителей.

Студентов вузов призывают не возвращаться домой в Радвилишкис. Кроме того, жителей просят отменить все запланированные семейные праздники.

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