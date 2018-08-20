поэтому жителей Юодкранте возмутило заявление мэра Неринги Дарюса Ясайтиса в эфире LRT: "Тем нескольким людям, недовольным жизнью в Юодкранте, никакая власть не поможет. Им наверное, только врачи могут помочь... Поскольку сложно сказать, есть ли где-то жизнь лучше, чем в Юодкранте".

"Это типичное отношение к людям, живущим не в Ниде. Жаль. Мы стараемся сделать что-то красивое и интересное, чтобы люди не уезжали, а получаем вот такую поддержку", – пожаловалась DELFI председатель ассоциации "Община Юодкранте" Сандра Берлетайте.

"Мы не хотим, чтобы Юодкранте была лишь коридором на пути в Ниду", – прибавила член общины Рамуне Пачуконите.

По мнению, жителей городка, жизнь здесь встала после закрытия школы. В Юодкранте 10 лет работала кадетская школа им. Людвикаса Резы, сейчас она ликвидирована, поскольку не осталось учеников.

"Наша власть не смогла решить вопрос проживания школьников. Сейчас за право открыть эту школу борются Клайпеда и Русне. А наши "задушили" идею. Школа могла работать. Дети есть. Звонили родители со всей Литвы почти каждый день. Но не было места, где могли бы жить кадеты", – сказала Берлетайте.

Сначала они жили в помещениях, принадлежащих военным, довольно далеко от Юодкранте. Потом Минобороны здание забрало, Нерингская мэрия хотела отремонтировать под общежитие здание у Янтарного залива, но так и не отремонтировала.

"Я не верила, что могут школу закрыть. Как же так? а тут читаю в газете - единогласно проголосовали за закрытие. Все в шоке. Когда я там училась, в школе было 100 учеников. (...)", – вспоминала жительница Юодкранте.

Женщины рассказали, что отдыхающие делают замечание Юодкранте, говорят, что в городе слишком мало цветов, а вот в Друскининкай и Бирштонасе, даже в Ниде все утопает в цветах.

"Я сама езжу в Ниду редко. Этим летом была лишь один раз. Вот это да! Там действительно и цветов и цветников много. Почему на них деньги есть, а на цветы в Юодкранте - нет?" – вопрошает Берлетайте.

Женщины рассказали, что встречают отдыхающих, которые приехали в Юодкренте впервые в жизни и даже не знали о существовании этого населенного пункта, а некоторые и на косе никогда не бывали. Им в Юодкранте нравится.

"Много не надо. Нужна детская площадка, можно сделать набережную еще красивее и несколько услуг. Например, прачечную открыть. летом многие спрашивают о такой услуге. Мы считаем, что внимание населенным пунктам должно распределяться пропорционально. Надо прислушиваться к замечаниям жителей.

Сколько раз мы говорили, что в Юодкранте нет приличного туалета. Стыдно. У храма есть туалеты, есть душевые. Но они почему-то закрыты. Хорошо, если рядом поставят эти синие. Все же лучше, чем ничего. Ведь туристы едут на автобусах со всего мира", – заметили члены ассоциации.

Летом у жителей городка самая страда. Многие оборудовали жилье в кладовке, сарая или еще в каком-либо подсобном помещении, а свое жилье уступают отдыхающим.

Все ждут, когда придет 1 сентября, тогда они могут жить для себя. Осенью – собирают грибы, зимой - рыбачат. Если хочется развлечений - едут в Клайпеду.