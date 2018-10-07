

Продажи снизились

На первый взгляд, правящие достигли того, к чему стремились - алкоголь стали покупать меньше. В то же время и бизнес пострадал не очень сильно: повышение цен на алкоголь практически компенсирует потери в связи со снижением количества продаваемых напитков. Правда, порядком снизился и оборот магазинов по воскресеньям.

"Если взглянуть в общем, то продажи снижаются, поэтому нельзя сказать, что (новый порядок - ЛРТ) не нанёс вреда, но это не стало жёстким тормозом для бизнеса, из-за которого ему пришлось бы закрываться", - комментировал ЛРТ глава работающей в Утянском районе глава компании Utenos prekybа Робертас Миляускас.

По словам его коллеги из Жемайтии, владельца сети из 60 магазинов Gulbelė Арунаса Тарнаускаса, "доходы, по сравнению с прошлым годом, остались примерно такие же, поскольку, несмотря на снижение количества продаваемого алкоголя, на него выросли цены".

Продажи алкоголя этим летом, по сравнению с сезоном 2017 года, заметно снизились и в торговой сети Rimi.

"Больше всего упали продажи крепкого алкоголя", - говорится с присланном ЛРТ комментарии компании.

По подсчётам компании Maxima, этим летом в сети их магазинов было продано почти на десять процентов меньше алкоголя, чем в прошлым летом. Как говорит коммерческий директор сети Вильмы Друлене, "вина было продано на 10% меньше, крепких алкогольных напитков - на 7%, пива - на 5%". Правда, выделяются слабоалкогольные напитки - сидр и коктейли. Их в сети компании покупатели приобрели на 4% больше.

Важно не забывать о том, что этим летом было крайне жарко, а в 2017 году - прохладно и дождливо. Поэтому на потребление алкоголя оказал влияние не только новый порядок продажи алкогольных напитков, но, с учётом погоды, и досуг.

Глава занимающейся международными исследованиями компании Nielsen в странах Балтии Илона Лепп кроме этих моментов говорит и о новинках, инновациях, а также моде на здоровый образ жизни.

По данным Nielsen, продажи пива снизились на 1,6%, а крепкого алкоголя на 8,2%. Лепп утверждает, что не снизились только продажи виски и рома. Однако, это именно те напитки, из которых производят слабоалкогольные напитки - коктейли.

Сократилось время работы магазинов

По воскресеньям, время продажи алкогольных напитков составляет лишь 5 часов в сутки и количество людей в магазинах сократилось настолько, что их владельцы стали раньше закрывать торговые места. Именно сокращение оборота региональные торговцы называют одним из главных минусов.

"По воскресеньям в городе сильно снизился оборот. Поскольку алкоголем торгуют лишь до 15 часов, в магазинах городов покрупнее и в торговых центрах оборот упал сильно. А чтобы он увеличился в другие дни, к примеру, в субботу, перед выходными, мы не наблюдаем. В деревне мы чуть-чуть подкорректировали время работы. В суббботу мы его слегка продляем, а в воскресенье - укорачиваем", - говорит директор Utenos prekybа.

Рабочее время сокращают и крупные торговые сети. В сентябре ТС Norfa сообщила о повторном сокращении времени работы - крупные магазины будут открыты с 10 до 20 часов, а магазины поменьше - с 10 до 16 часов. Рабочий день магазинов ТС Iki был короче ещё летом.

На 127% больше пьем безалкогольного пива

4 года назад в магазинах Maxima можно было найти 15 различных сортов, имитирующих безалкогольное пиво напитков. Сегодня, по словам представителя этой компании Друлене, их около пятидесяти. О том, что этим летом расширился ассортимент безалкогольного пива, вина и сидра, ЛРТ рассказали и в компаниях Rimi и Iki.

"Покупать безалкогольную альтернативу стало даже модно, их выбирают желающие освежиться покупатели, которые отдают приоритет более здоровому образу жизни. Предложение такие изделий за прошедшие 3 года выросло примерно в 5 раз", - сообщила пресс-секретарь ТС Iki Берта Чайкаускайте.

Директор работающей в Жемайтии компании Gulbelе утверждает, что пару лет назад ни в одном из 60 магазинов не было такой продукции, как безалкогольное вино.

"Безалкогольное вино в наших магазинах - это вообще новая категория. Раньше мы этим не торговали, но сейчас это появилось и прижилось в качестве новинки. Продажи безалкогольного пива выросли очень сильно - более, чем в 3 раза", - рассказывает он.

Такая же ситуация в компании Utenos prekybа. Только её глава подчеркивает, что раньше в регионах безалкогольного пива продавали очень мало, поэтому сильный рост продаж в процентах может вводить в заблуждение.