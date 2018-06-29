Наверное, немногим известно, что развеивать прах усопшего нельзя.

Недавно выяснилось, что до сих пор не погребен прах убитого в декабре 2016 г. Моркявичюса. Телевидение LNK сообщило, что это стало поводом для ссор между близкими покойного. Урну дома держит его сожительница, мать его детей.

И таких случаев немало. Артурас, лишившийся месяц назад отца, сказал, что мать до сих пор держит урну с его прахом дома.

"Смерть была внезапной, расставание было тяжелым. Ему должны были сделать простую операцию, но начались осложнения, что привело к смерти. Мне сложно переубедить маму, пока я ничего не предпринимаю, прошло слишком мало времени", – сказал Артурас.

Жительница Каунаса София рассказала, что только через 5 лет узнала, что живет в комнате, где стоит урна с прахом усопшего. Девушка арендовала квартиру у родственников. Выяснилось, что разъехавшиеся по всему миру родственники так и не собрались похоронить прах своего близкого.

До своей смерти урну с прахом мужа у себя в квартире держала и актриса, режиссер Галина Даугуветите. После ее смерти обе урны похоронили на хуторе Даугувечай, на окраине Биржайского района, в усадьбе отцов и дедов, под кленом.

Только после похорон выяснилось, что это незаконно - даже прах нельзя хоронить в любом месте.

По закону о захоронении человеческих останков, кремированные останки можно держать дома только временно. Однако депутат Кястутис Мажейка, председатель Комитета по вопросам охраны окружающей среды, заметил, что за нарушение этого правила нет никаких санкций.

"В новом законе регламентируют специальные площадки для того, чтобы люди могли развеять прах почивших, чтобы этого не делали в зонах отдыха. В урне, кроме праха, есть металлические таблички с инициалами. Представьте, если развеять прах над морем, к примеру, с пирса, а потом эти таблички будут находить люди, которые ищут янтарь. Важно регламентировать эту сферу. Будем обсуждать, сколько можно хранить – 10, 15 и 20 лет есть как варианты, я думаю, найдем разумное решение, как хранить, как развеять", – сказал Мажейка, поскольку отсутствие регламента приводит к проблемам.

Министерство охраны окружающей среды указало, что срок временного хранения урны дома не регламентирован законом. Сейчас этот вопрос решают сами близкие покойного. Поскольку существует такая неопределенность, нет возможности и наказывать тех, кто хранит прах дома.

Директор компании K2 LT, которая управляет кедайняйским крематорием, Витянис Лабанаускас заметил, что понятие временного хранения останков не регламентировано.

На практике ориентируются, что это около 3 месяцев. Опрос клиентов показал, что 80% намерены хранить прах дома.

"Другая проблема – в регистре фиксируют только факт смерти, на этом все и заканчивается. Что было дальше, никто толком не знает. В Литве нет единой системы учета, которая помогла бы, например, узнать вернувшимся из-за границы родственникам, где похоронен их близкий", – сказал Лабанаускас.

Кладбища ведут свои учет, но часто он хаотичен. В крематории ведется точный учет, выдается документ о кремации, кроме того, отмечают место, где прах планируют похоронить.

По словам Лабанаускаса, прах нельзя развеять, где хочешь, но и тут нет регламента. Хотя по закону на кладбищах должны быть места для этих целей, они до сих пор не появились. Между тем во всех цивилизованных странах такие поля есть, они предназначены для тех, кто не хочет, чтобы его погребли или для родственников, которые не хотят смотреть за могилой.

"Формально развеивать прах усопшего нельзя, против этого выступает церковь, закон не дает точного регламента, что делать, если этого пожелал человек, как это сделать, не нанося вреда окружающей среде, и не нарушая закона", – указал Лабанаускас на существующую проблему.