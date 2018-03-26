Основные принципы стратегии – общая ответственность владельцев и водителей наземного транспорта за безопасность движения, максимальная защита транспортных средств от возможных ошибок, а также эффективная медицинская и техническая помощь пострадавшим во время ДТП", – сказала представитель министерства транспорта и коммуникаций Эдита Бенене.

По ее словам, стратегия - это преемственная стратегия безопасного движения.

До 2020 г. в рамках стратегии планируют снизить число водителей, превышающих скорость в населенных пунктах на 10 км/ч на 30%. Еще одна цель – ежегодно на 50% снижать число нетрезвых участников ДТП.

Число водителей, использующих за рулем мобильные телефоны, планируют снизить на 20%. Кроме того, на 90% хотят увеличить число пешеходов, велосипедистов, которые пользуются отражателями, а в 2020 году на 50% увеличить число сидящих сзади пассажиров, которые пристегиваются ремнями безопасности.

До 2030 года будут снижать случаи превышения скорости на 20%, использование телефонов за рулем – на 40%, число пассажиров, которые не пристегиваются на заднем сидении – на 40%, число пешеходов, которые не используют отражатели – на 25%.

Число пьяных водителей планируют сократить на 1%. Также хотят наполовину сократить число пешеходов и велосипедистов, гибнущих во время ДТП.

С целью повышения безопасности дорог в Литве до конца 2020 г., по словам Банене, на дорогах планируют установить 1000 средств безопасности движения.

"Реконструируют опасные переходы, оборудуют островки безопасности для пешеходов, в населенных пунктах установят посты контроля скорости, проложат пешеходные и велодорожки, внедрят другие средства. В планах до 2030 г. увеличить сеть пешеходных и велодорожек на 18%.

До 2020 г. на магистральных и главных дорогах страны установят 37 многофункциональных приборов, регистрирующих нарушения, 400 стационарных ПКС, 100 секторных ПКС. До 2022 г. на дорогах страны будут действовать 200 секторных ПКС, оборудуют 20 приборов, фиксирующих выезд на встречную полосу в запрещенных местах", – сказала Банене.

Только до 2020 г. в эту стратегию планируют инвестировать 40 млн. евро, а позже, каждый год, инвестиции будут составлять несколько десятков миллионов.

"Согласно подсчетам, 1 евро, который инвестируют в безопасность, приносит людям и государству пользу в 10 евро", – заметила специалист, которая не сомневается, что эта стратегия будет улучшать ситуацию на дорогах Литвы.