Жизнь без горячей воды, как лотерея: почему у одних отключают на 1, а у других на 4 дня

С редакцией портала DELFI связалась Юстина, которая живет в новом квартале на Антакальнисе. Она рассказала, что воду должны были отключить с 7 ч. утра 6 мая, а некоторые жители заметили, что ее не было уже с 5 утра. Воду отключили на 4 дня.

"Зачем отключать так рано, неужели нельзя подождать до 9 ч., когда люди уже уходят из дома на работу. Еще неприятнее, когда знаешь, что в других районах воду отключают всего на один день, а у нас ее не будет 4 дня.

Сейчас надо вставать раньше и греть воду на двоих. Холодной водой умываться не получается да и вообще дома холодно, поэтому обидно, что воду не отключают в теплую погоду", – сказала Юстина.

Тадас, живущий в старом доме в районе Антакальнис, тоже озабочен тем, что горячей воды не было 4 дня. У него маленький ребенок, которого в холодной воде не вымоешь.

"Информацию об отключении я увидел только в субботу. Возмутительно, если на самом деле информируют всего за два дня", – сказал Тадас, который рассказал, что некоторые соседи по утрам ходят в душ в спортклубе.

Но не всем отключение воды доставило столько неудобств. По словам Руты из Шешкине, в их доме воду отключили в неудобное время, однако особых неприятностей это не доставило.

"Мы вернулись из продолжительной поездки, а дома выяснилось, что выключена вода, хотя обещали отключить лишь в полночь. Мы быстро вымылись холодной водой, было не слишком приятно, но что делать. На следующий день воду уже включили. Один день потерпеть можно", – сказала Рута.

Представители Vilniaus šilumos tinklai сказали DELFI, что работы по испытанию и ремонту трубопроводов как обычно длятся с мая по октябрь. Они нужны для подготовки к новому сезону.

Проверку нельзя провести, если хотя бы ненадолго не выключить горячую воду, а это значит, что людям надо несколько дней провести без горячей воды. Представитель VŠT Эдита Сирутене сказала, что если работы проводить в холодное время, то пришлось бы отключать и горячую воду и отопление.

VŠT - крупнейший поставщик отопления в Литве по числу клиентов и протяженности трубопроводов (около 730 км). Поэтому проверка и ремонт занимают около 5 месяцев, в праздники и выходные рабочие не работают.

По словам Сирутене, времени недостаточно для того, чтобы учитывать и температуру воздуха, все работы проводят по заранее установленных графикам.

Такие работы проводят не только в Литве, но и в других странах, где есть центральное отопление.

"Мы понимаем, что некоторых клиентов это шокирует и вызывает у них недовольство. Поэтому, чтобы уменьшить эту негативную реакцию, мы просвещаем общество, рассказываем о необходимости проведения таких работ и стараемся предупреждать заранее и индивидуально. В этом году соответствующие сообщения мы можем рассылать не только по эл. почте, но и на мобильные телефоны", – сказала Сирутене.

Она сказала, что срок отключения зависит не только от испытаний и ремонта, но и от масштабов установленных дефектов и их сложности.

Если дефектов не устанавливают, то поставки воды возобновляют сразу после испытаний, но жители могут пользоваться водой только после того, как председатель жилтоварищества или администратор включает соответствующие приборы в теплопункте.

"Время отключения может зависеть от состояния отопительной системы в самом доме. В старом доме, вероятно, она старая, поэтому ее ремонт может занять больше времени", – сказала Сирутене.

Она подчеркнула, что рекомендует клиентам предоставить свои точные контакты, тогда компания сможет информировать их о намеченных работах индивидуально. Эти сообщения высылают на мобильные телефоны или на эл. почту. На сайте компании можно найти графики планируемых отключений.