И так большую часть жизни. Такой отшельнический образ жизни выбрали Йонас и Зоя, которые уже много лет живут в лесу Кедайняйского района. Они не хотят к врачам, у них есть свой рецепт долгой и здоровой жизни, у них есть, что посоветовать горожанам, которые хотят долго жить.

Попасть к Йонасу и Зое непросто. Без помощи опытных лесников - невозможно. Выпал первый снег и журналисты отправились навестить людей, которые выбрали такой образ жизни. Им помогли лесники. Цель поездки – избушка, которая находится в чаще Ажуолотского леса. Лесные дороги – трудно преодолимы, но "Нива" лесников преодолевает их без особых проблем. Лесники прекрасно знают леса, в которых работают, знают и Йонаса с Зоей. Знают, где их дом. Правда, они не уверены, что смогут до него добраться.

Наконец по лесным дорожкам удалось доехать до лесной избушки. Из трубы маленького перекошенного домика идет дым. Дом огорожен забором из веток. Огорожена вся территория. Позже выяснится, что это забор не от людей – их здесь нет, а от диких зверей. Дверь открыла Зоя и пригласила внутрь.

Внутри тепло от печки. Избушка совсем крохотная – одна комнатенка и кухонька. Вскоре показался хозяин дома Йонас и пригласил сесть. Йонас удивился тому, что мы нашли дорогу к их дому. Мужчина говорит много охотно, видно, что он соскучился по общению с людьми. Большую часть жизни они прожили вдвоем в избе, детей у них не было.

"Я рос в детском доме, Зоя тоже. Только я в Ширвинтай, а Зоя – в Крыму. Потом меня перевели в детский дом в Кедайняй. Когда я подрос, стал ходить к фермерам и лесникам подрабатывать. В Литву приехала и Зоя, она также выполняла работы в лесохозяйстве. Я жил в Кедайняй. Потом я служил в армии, после службы вернулся в Кедайняй. Потом я попал в эту избушку, я здесь присматривал за старичком, который потом умер", – рассказал историю своей жизни Йонас.

И Йонаса, и Зою жизнь не баловала. Оба много и тяжело работали, чтобы хотя бы не голодать, а о лучшей жизни могли лишь мечтать.

"И она работала в лесу и я. Оба мы в жизни много и тяжело работали. В основном в лесу. Могу сказать, что жизнь нас не баловала. Но мы работали и все. Я в этой избушке живу уже 50 лет, а Зоя – немного меньше. Но нам обоим скоро по 80 исполнится, а выглядим еще неплохо. Я никогда не лежал в больнице. Никогда ничем не болел", – рассказал Йонас.

Жителям города наверное сложно осознать, как можно жить без электроэнергии, без бытовых приборов, без удобств. А для Йонаса с Зоей - это нормально. Они не согласны перебираться в город, где много нехорошего, где люди живут в тесноте, где нет леса, где только бетон и металл.

"Здесь прекрасно. У нас есть сосед - барсук, я знаю, где какой зверь живет. Помню каждое дерево. Наблюдаю за растениями. Я все здесь хорошо знаю. Людей здесь нет, в такую глушь никто не заходит. Только лесники заходят нас проведать. Они наши лучшие друзья и помощники", – сказал Йонас.

Йонас и Зоя любят животных. У них есть собака и множество кошек. У каждой кошки есть свое имя. У них также есть четыре курицы, питаются они яйцами, которые откладывают куры. У них есть и огород: они выращивают картошку, морковь, капусту и другие овощи.

Выращивают они и ягоды, из которых варят на зиму варенье. Зоя и Йонас собирают грибы, знают самые грибные места. Иногда они продают грибы и получают за них деньги. Питаются они тем, что сами выращивают, на животных не охотятся.

Иногда Йонас ходит в город за мясом. Зоя ходит в город реже, ей уже сложно преодолевать такое расстояние. Для Йонаса пройти несколько десятков километров не составляет труда. Он идет по проторенным им самим же тропам.

В небольшой скромной, но ухоженной избенке на полках стоит немало книг. Книги любит читать Зоя. Она перечитывает их по несколько раз. Однако больше всего они любят слушать радио. Правда, у каждого есть свое, поскольку они предпочитают слушать разные радиостанции.

"Мы знаем все новости Литвы и мира. Мы слушаем радио, которое обо всем нам рассказывает. А что еще нужно? Живем себе и все. Когда темнеет - идем спать, когда встает солнце, просыпаемся. Все очень просто. Так и проходит наша жизнь", – подытожил Йонас.

Оба они не согласились бы переехать жить в город. Они сказали об этом несколько раз. Людям хорошо жить в тишине.

"Покой - это здоровье. Также надо много работать. Труд красит человека. Будешь много и тяжело работать – будешь долго жить. Ну, и выдам секрет, еще когда я жил в детском доме пил, рыбий жир, каждый день. Пил и позже, когда там не жил. Могу сказать, рыбий жир укрепил мое здоровье. Советую всем пить рыбий жир, много работать, не ссориться и не злиться, не портить себе нервы. Тогда будете жить долго и счастливо. Жизнь слишком коротка для того, чтобы разменивать ее на ссоры", – сказал, провожая нас до калитки Йонас.