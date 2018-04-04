О своей жизни и пути в Литву Бхаскар рассказал журналисту телепередачи "Жизнь" на LRT.

"Когда я первый раз приехал в Литву, я ни с кем здесь не был знаком, я разводился с женой, был сложный период, на сердце была тяжесть. Я заядлый путешественник, поэтому, увидев в британской газете небольшую статью о Литве, зацепился за прекрасные фотографии. Информация также была интригующей, я посмотрел на карту, увидел, что это недалеко от Великобритании", – сказал Бхаскар.

На тот момент он жил в Лондоне 20 лет, но приезд в Литву перевернул жизнь Бхаскара. Он нашел в Литве более спокойный, размеренный темп жизни и увидел новые возможности. Сначала он нашел себе дом в престижном столичном районе, а потом перешел к развитию идеи нового бизнеса.

"Бюрократические жернова в вашей стране готовы перемолоть каждого, кто делает первые шаги, поэтому за мою мечту мне пришлось изрядно побороться с вашей бюрократической системой", – признал иммигрант. На сегодняшний день оборот основанной им компании превысил миллион евро.

Бхаскара не пугал ни холодный литовский климат, ни разговоры о недружелюбии по отношению к "другим". "Если говорить прямо, за последние 2,5 года я ни разу не столкнулся с нетерпимостью. Я не веду жизнь в изоляции. Я бываю в Старом городе, в торговых центрах, однако чаще всего встречаю позитивно настроенных людей, – сказал в интервью LRT. – Что меня до сих пор удивляет, так это грусть на лице большинства жителей Литвы. Может вы не привыкли улыбаться? А может у вас в головах очень много мыслей? Я все пытаюсь разгадать тайну этой грусти. Но я смело заявляю, ни один из этих грустных людей в Литве не вел себя со мной некрасиво. Однако пока вы эмигрируете, я нашел здесь свое счастье".

Отец Сама – бывший дипломат, мать – работала в мире моды. Они хотели, чтобы их сын стал врачом, но он не подчинился им и покинул дом. С родителями он не общается уже много лет и признает, что отношения между ними совершенно охладели после развода с первой женой, матерью его сына.

Свою историю Сам расскажет 4 апреля, в 19.30 ч. на LRT.