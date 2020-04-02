По его словам, из-за эпидемии такое решение слишком рискованное.
"Хочу обратить внимание тех, кому возвращаться в Литву не обязательно. Если вы запланировали пасхальные каникулы, а работается за границей, я призываю вас отказаться от планов вернуться домой. Вам придется 14 дней провести в условиях жесткого карантина, в изоляции", – сказал он, подчеркнув, что с одной стороны полиция следит за соблюдением правил карантина, а с другой вернувшиеся домой могут заразить своих близких.
"Поймите, вместо пасхального зайца вы можете привезти близким коронавирус", – подчеркнул Сурплис.
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