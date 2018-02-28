Живущие около Via Baltica возмущены: животные важнее людей

Магистраль Via Baltica – одна из самых аварийных дорог Литвы. Самый опасный отрезок - между Каунасом и Мариямполе. Местные жители возмущены тем, что в ходе реконструкции дороги совсем не учитывают их потребности. Литовская дирекция автомобильных дорог утверждает, что сделать это нет возможности.

От имени жителей находящихся у магистрали деревень Плутишкяй, Естракис, Субачишкяй в редакцию портала DELFI обратился Виталиюс Кентура.

"Отныне у Казлу-рудского староства нет ни одного перекрестка с Via Baltica, до этого их было 2 и еще несколько въездов.Итак, по нынешнему плану на участке от 31 до 52 км не будет ни одного перекрестка.

Жители находящегося рядом Пренайского района также недовольны, но у них будет два перекрестка - один в Пренайском районе, другой в Каунасском. В Мариямпольском районе их будет 5", – написал читатель.

По его подсчетам, между Каунасом и Клайпедой есть около 30 двухуровневых перекрестков, это в среднем через каждые 6 км, а тут 21 км без единого въезда.

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"Полная изоляция людей от основной и самой быстрой дороги в Каунас и Мариямполе. Почему люди должны ехать до старой дороги и ехать в Каунас не 30, а 40 минут. И так каждый день туда и обратно. Кроме того и дорожное покрытие там хуже, через населенные пункты надо ехать", – возмущался Кентура, указав, что в таком положении оказались 1500-2000 человек.

"На этом участке сделано много переходов для животных, туннелей, подземных переходов. Я не против животных, рад за них, но видимо, что в данном случае они важнее людей", – собеседник считает, что сначала должны были позаботиться о людях.

За реконструкцию Via Baltica отвечает ЛДАД.

Ее представитель Эвалдас Тамарюнас сказал, что сегодня Via Baltica - одна из важнейших транзитных артерий в Литве. Тут часть грузового транспорта составляет 30%, поэтому важно обеспечить высокий уровень качества и безопасности.

"Дорога Via Baltica - самая аварийная. Больше половины всех ДТП здесь (57,6%) - столкновения. Их причины обычно: при повороте налево не пропускают едущие прямо автомобили, выезд на встречную полосу при обгоне, резкое торможение", – сказал Тамарюнас.

Чтобы снизить аварийность, было решено реконструировать отрезок дороги между Каунасом и Мариямполе.

Есть определенные требования к дорогам подобного типа. На них должны быть разноуровневые перекрестки.

Поэтому существовавшие одноуровневые перекрестки с районными дорогами были переделаны в разноуровневые.

На перекрестке с дорогой местного назначения Кветкишкис-Уталина оборудовали туннельный перекресток. Для сельскохозяйственной техники и животных спроектировали хозяйственный туннельный переезд.

По словам Тамарюнаса, жителям Казлу-Руды и других населенных пунктов обеспечили возможность передвижения по другим параллельным Via Baltica дорогам.

"Поэтому местные жители не должны потерпеть ущерба или столкнуться с неудобствами из-за дополнительных временных расходов. Все проектные решения были осуществлены так, чтобы условия жителей не ухудшились, а напротив - улучшились – главное, это обеспечение безопасности жизни и здоровью человека", – сказал он, напомнив, что проект обсуждался с местными общинами и на стадии обсуждения люди могли высказать свои замечания и пожелания.

По данным Службы госзакупок, договор о реконструкции участка Via Baltica Каунас–Мариямполе в августе 2017 г. был подписан с группой субъектов: Fegda, Lemminkainen Lietuva, Lemminkainen Infra, Eurovia Lietuva, Tilsta и Hidrostatyba.

Стоимость договора – 51,5 млн. евро. Проект должны завершить до 10 февраля 2019 г.