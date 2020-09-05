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В августе литовским пенсионерам перевели по 200 евро. Эти деньги им выплатили как компенсацию за возможные неудобства во время карантина из-за коронавируса. Эти деньги должны были получить все получатели пенсий. Однако с порталом Delfi связалась живущая за границей пенсионерка, которая сказала, что денег не получила. й объяснили, что людям, проживающим за границей эти деньги не положены. Соцмин объяснил, почему было принято такое решение.
Живущая за границей пенсионерка 200 евро не поучила, Соцмин объяснил причину
© Saulius Žiūra

"Я пишу вам, поскольку хотела предать это огласке. Обещанные 200 евро получили не все получатели пенсий. Часть людей "забраковали". Я живу в Великобритании, куда меня увезла дочь, но получаю пенсию по старости в Литве", - рассказала женщина. Она заметила, что пособие в 200 евро ей не перевели.

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"Я не получила денег, поэтому обратилась в "Содру", Цитирую ответ: "Информируем, что на однократные выплаты могут претендовать люди, проживающие в Литве, если они декларировали здесь место жительства. Поскольку вы живете не в Литве, вам 200,00 евро не платят".

Соцмин сказал, что такое решение было принято, поскольку правительство указало - эти деньги должны поощрять внутреннее потребление. Изначально планировалось выплатить эти деньги всем пенсионерам, но в парламенте внести коррективы и решили, что деньги получат те люди, которые живут в Литве, т.е. декларировали здесь свое место жительства.

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