Живущая за границей пенсионерка 200 евро не поучила, Соцмин объяснил причину

"Я пишу вам, поскольку хотела предать это огласке. Обещанные 200 евро получили не все получатели пенсий. Часть людей "забраковали". Я живу в Великобритании, куда меня увезла дочь, но получаю пенсию по старости в Литве", - рассказала женщина. Она заметила, что пособие в 200 евро ей не перевели.
"Я не получила денег, поэтому обратилась в "Содру", Цитирую ответ: "Информируем, что на однократные выплаты могут претендовать люди, проживающие в Литве, если они декларировали здесь место жительства. Поскольку вы живете не в Литве, вам 200,00 евро не платят".
Соцмин сказал, что такое решение было принято, поскольку правительство указало - эти деньги должны поощрять внутреннее потребление. Изначально планировалось выплатить эти деньги всем пенсионерам, но в парламенте внести коррективы и решили, что деньги получат те люди, которые живут в Литве, т.е. декларировали здесь свое место жительства.
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