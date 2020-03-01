Живущая в Италии литовка рассказала, что происходит стране: в магазинах было пусто, детей не выпускают из дома

В воскресенье гид по Италии сообщила журналистам Delfi, что новостные репортажи в большинстве своем посвящены коронавирусу. По ее словам, несомненно, сами местные жители много говорят об этом.

"Конечно, это чувство не из приятных. Все информационные передачи только о вирусе. Объясняют, как себя вести. Рассказывают о болезни, ее течении, мнениях врачей. Последние горячо спорят, обсуждают в прямом эфире. Существует так много разговоров, что всем это даже немного надоело. Хватит, думает про себя итальянец и выходит на площадь, в бар, чтобы встретиться с друзьями. Хотя в барах снова говорят о вирусе. Только там уже каждый "врач-специалист", - сказала женщина.

Скорупскайте заметила, что знает, что спрос на долгосрочные продукты питания в Литве значительно вырос. Это не удивило ее, поскольку подобное произошло в Италии.

"Изначально все смели продукты с полок в супермаркетов. Ситуация похожа на ситуацию в Литве. Я тоже купила еды на всякий случай и потратила 150 евро вместо 30 или 40 евро как обычно. Лимоны, апельсины, яблоки, овощи. Клубника уже появилась, но я покупала макароны и рис. Первая реакция была похожа на реакцию в Литве. Тем не менее, и литовцы, и итальянцы ведут себя одинаково, когда не уверены в чем-то. Теперь же, спустя неделю, все успокоились. Магазины работают, много товаров, есть все. Вчера я была в торговом центре. Людей меньше, чем обычно", - сказала гид о том, как выглядят итальянские супермаркеты.

Скорупскайте сказала, что из-за распространения вируса особое внимание уделяется детям. Пытаются найти способы, чтобы дети могли оставаться дома.

"Как говорится, ко всему можно привыкнуть. Бояться надоело. По словам врача-вирусолога Роберто Буриони: "Io sono il primo a dire che il coronavirus non è un raffreddore. Ma questo non significa che sia la peste", что означает "Я подчеркиваю, что коронавирус - это не насморк или простуда. Но и не чума". Дети находятся в центре внимания. Дети не ходят в детские сады и школы. В регионе Эмилия-Романья было решено, что родителям не придется платить за период отсутствия в школе. Но учителям и персоналу в других детских садах, а также персоналу школ и университетов будут платить. Я думаю, так же и в других горячих точках в Северной Италии.

Как работающим родителям организовать досуг детей дома - неясно. Об этом не говорят. Я понимаю, что это должно быть спонтанным соглашением между работодателями и работающими родителями. Потому что, вероятно, никому не придет в голову ничего, кроме здоровья детей. Попробуйте коснуться темы детской безопасности. В Италии лучше не пытаться. Пока дети сидят дома", - сказала гид.

Aida Skorupskaitė © Asmeninio albumo nuotr.

Литовка заявила, что не намерена возвращаться в Литву. По ее словам, призывают никуда не ездить, особенно за границу. "Сегодня утром в Лигурии умерла 92-летняя бабушка. Она была из Милана. Сейчас отель в Лигурии закрыт, находится на карантине. Никто из тех, кто уважает и думает о здоровье других, не должен отправляться в Литву. Мы являемся потенциальной опасностью. Зачем рисковать. Ну, если в этом нет необходимости", - сказала женщина.

Кроме того, Скорупскайте заявила, что отсутствия защитных средств не было. И, как она говорит, то, что нужно, чтобы защитить себя, можно найти в каждом доме.

Скорупскайте сказала, что настроена оптимистично и порадовалась новости о том, что вирус скоро будет повержен.

"Этим утром в телевизионных новостях один из ученых был настроен весьма оптимистично, сказал - итальянцы первыми в Европе получили "подарок", поэтому первые должны выйти из ямы с вирусом. Лето будет таким же, как всегда. Без болезней", - сказала литовка.