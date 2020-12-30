Об этом порталу Delfi рассказала жительница Вильнюса, бабушка которой живет в деревне Пашяуше (Кельмесский район). По словам женщины, до ограничений в деревню из Кельме, Шяуляй и Титувенай ездили три автобуса в день.
"Сейчас все рейсы упразднены, жителей никто не предупредил об этом. Я так понимаю, причина - ограничение движения из-за пандемии. Проблема в том, что бабушка живет одна, прав нет у нее. Ей нужны рецептные лекарства, но автобусов нет, доехать до аптеки не на чем", - рассказала женщина.
По действующим правилам, ни она, ни ее мама не могут отвезти бабушке лекарства.
"Интересно, сколько таких пожилых людей остались без лекарств, без возможности попасть к врачам или съездить в магазин?", – вопрошала женщина.
Портал Delfi связался с директором Kelmės autobusų parkаs Арунасом Буткусом, который подтвердил информацию о том, что три вышеупомянутых рейса отменены.
"Это приказ главы администрации Кельмесского района, мы выполняем его. Этот порядок будет в силе до 3 января. И нам это доставляет неудобства, мы тоже хотим работать", - сказал он.
Глава администрации Стасис Йокубаускас пояснил такое решение.
"Было принято такое решение, поскольку было ограничено передвижение, люди могут покидать место жительства только в случае крайней необходимости. Если люди не могут ездить, значит, нет смысла в автобусных перевозках. А ведь за каждый рейс муниципалитет должен платить", - сказал он.
По словам Йокубаускаса, люди ездить не могут, а платить за услуги автобусного парка приходится дорого.
"Если есть исключительный случай, людям надо к врачу или куда-то еще, автобусы не должны приспосабливаться к чьим-то потребностям. Не имеет смысла поддерживать сообщения с теми местами, откуда люди не могут выезжать", - сказал он, напомнив, что все равно таких людей не пропустят через пост.
Йокубаускас согласился с тем, что бывают отдельные исключительные случаи, но, по его мнению, если один раз надо проехать 10 км, то не имеет смысла туда 20 раз посылать автобус.
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