Жителям роскошного квартала придется платить за землю реальную арендную плату

Квартал Гульбину, который находится в рекреационной зоне Веркяйского регионального парка. Разрешение на строительство здесь было выдано только потому, что планировали строить дом отдыха, домики для отдыха могли бы арендовать все желающие. Однако, когда построили новый квартал, ситуация изменилась. Арендовать там дом стало невозможно, в этом убедились журналисты DELFI.

Интересно, что земля, на которой построен квартал - государственная, ее сдали в аренду на 99 лет. Жители квартала платят за аренду земли совсем немного - в 2016 г., по данным мэрии, за участок заплатили 10 813 евро.

В 2014 г. стоимость участка оценивалась в 2 703 313 евро, тариф налога на землю в Вильнюсе составляет 0,4%. По договору, стоимость аренды пересматривают через каждые 3 года.

По данным Центра регистров, сейчас этот участок в 13 га оценивается в 5 309 000 евро. Налог в 10 000 евро по сравнению со стоимостью земли кажется символическим. На участке 14 домов, значит, каждый владелец платит за землю меньше 1000 евро в год.

Журналисты портала обратились в Национальную земельную службу (НЗС), которая сдает этот участок в аренду, с вопросом, воспользуется ли она своим право и пересмотрит ли арендную плату за участок (прошли три года). НЗС ответила лишь на третий запрос. Сначала представитель НЗС Рената Ремейкайте направила журналистов в мэрию, которая администрирует налог на землю. Однако журналисты наполнили ей, что договор подписан с НЗС вне конкурса, значит, арендная плата может пересматриваться каждых три года.

Только на третий запрос информации о том, будет ли пересмотрена арендная плата, Ремейкайте ответила, что это планируют сделать в этом году.

"Новое соглашение будет составлено после переоценки стоимости участка. Это право зафиксировано в соглашении (пересматривать плату каждых три года). В этом году стоимость будет пересмотрена. Сможем информировать", - сказала Ремейкайте.