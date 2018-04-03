По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), до 3 апреля было заполнено 650 935 деклараций подоходного налога и 25 644 деклараций имущества. Кроме того, поступило 69 424 заявок на перевод 2% помощи разным организациям и политическим партиям.

В общей сложности ГНИ в этом году подготовила 1,8 млн. предварительных деклараций, из них 1,3 млн. полностью заполнены, их надо только подать, ничего не меняя.

Однако часть жителей должна уточнять данные декларации.

Представитель ГНИ Инга Гедминене указала несколько ошибок, которые жители допускают при заполнении деклараций. Первая из них - неверный необлагаемый налогами минимум за детей.

Кроме того, некоторые жители, заполняя декларацию, указывают не все доходы, полученные по бизнес удостоверению.

Часть жителей, по словам Гедминене, забывают декларировать доходы, полученные за счет аренды жилья, дома или земли.

Есть люди, которые не указывают оплаченный обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) или декларируют эти взносы, как оплаченные другим человеком, хотя на самом деле платили его сами.