По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), до 3 апреля было заполнено 650 935 деклараций подоходного налога и 25 644 деклараций имущества. Кроме того, поступило 69 424 заявок на перевод 2% помощи разным организациям и политическим партиям.
В общей сложности ГНИ в этом году подготовила 1,8 млн. предварительных деклараций, из них 1,3 млн. полностью заполнены, их надо только подать, ничего не меняя.
Однако часть жителей должна уточнять данные декларации.
Представитель ГНИ Инга Гедминене указала несколько ошибок, которые жители допускают при заполнении деклараций. Первая из них - неверный необлагаемый налогами минимум за детей.
Кроме того, некоторые жители, заполняя декларацию, указывают не все доходы, полученные по бизнес удостоверению.
Часть жителей, по словам Гедминене, забывают декларировать доходы, полученные за счет аренды жилья, дома или земли.
Есть люди, которые не указывают оплаченный обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) или декларируют эти взносы, как оплаченные другим человеком, хотя на самом деле платили его сами.
Морской музей в этом году откроется раньше обычного времени (1)
В этом году обновленный в результате реконструкции...
Жителям Литвы уже вернули 5,5 млн. евро переплаченных налогов (1)
До 3 апреля 34 000 жителей Литвы уже получили...
Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна
Начало весны в Литве в этом году непростое. Если в...
Мажилис призывает к совместной работе ученых стран, отмечающих столетия (1)
Профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас...
"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема (13)
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
TOP новостей
Глава Norfos mažmenа: если хотим процветания Литвы, цены должны расти быстрее (109)
Глава и владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис...
Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна
Начало весны в Литве в этом году непростое. Если в...
Из-за холодного марта счета за отопление больше обычных (1)
В марте этого года средняя температура в Вильнюсе...
Драма в семье депутата Сейма Литвы: муж задержан по обвинению в насилии (21)
3 апреля в полицию обратилась депутат Сейма Литвы...
Жителям Литвы уже вернули 5,5 млн. евро переплаченных налогов (1)
До 3 апреля 34 000 жителей Литвы уже получили...